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Курс валют у Луцьку на 12 квітня

Курс валют у Луцьку на 12 квітня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.673, а продаж - 27.020.

Євро при купівлі становить - 29.960, при продажу - 30.528.

Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.424.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.733, продаж - 7.138.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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