У Луцьку наступного тижня почнуть працювати інспектори з паркування





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.



Інспектори будуть стежити за дотримання громадянами правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у Луцьку.



До слова, впровадження інспекторів з паркування – вимога Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», який 27 вересня 2018 року вступив в силу.



Інспектори з паркування діятимуть на базі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради і будуть проводити заходи, спрямовані щодо дотримання громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів із здійсненням фото- та відеофіксації порушень та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення. Інспектори будуть мати спеціальні планшети, портативні принтери для друку повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності та виноситимуть постанови у справах про адміністративні правопорушення на місці, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».



Наразі розробили більше 10 маршрутів, які охоплюють близько 27 вулиць та проспектів міста, якими рухатимуться інспектори. До їхніх основних завдань належать:

- звільнення тротуарів, пішохідних переходів та смуг громадського транспорту від неправильно запаркованих транспортних засобів;

- розв’язання транспортних проблем міста, що зменшить навантаження на вулично-дорожню мережу;

- підвищення рівня якості надання послуг з паркування та рівня дисципліни з паркування;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- сприяння розвитку паркувального простору міста.

Інспектори з паркування мають право накладати адміністративне стягнення за порушення частин 1,3 ст. 122 КУпАП, частин 1,2 ст. 152-1 КУпАП.



На сайті Луцької міської ради буде діяти окремий сервіс під назвою: «Постанови у справах про адміністративні правопорушення», який доступний за адресою:



На цьому сервісі можна буде отримати детальну інформацію щодо обставин винесення постанови про адміністративні правопорушення із зазначенням дати, місця та фото порушення. Для отримання інформації про обставини винесення постанови необхідно буде ввести номер постанови та номер державного номерного знаку транспортного засобу.



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