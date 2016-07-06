У луцькому дворі просять зрізати аварійні дерева





Про це йдеться на сайті



За словами автора петиції Олексія Удота, минуло два роки відтоді, як дев'ять дерев визнали аварійними, проте досі не зрізали.



"Діти гуляють у дворі, машини стоять. Чекаємо поки самі попадають? Чи щоб когось придушило? Будьте обережні люди проходячи через наш двір", - закликав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в дворі на вулиці Шухевича просять зрізати аварійні дерева.Про це йдеться на сайті Єдиної системи місцевих петицій За словами автора петиції, минуло два роки відтоді, як дев'ять дерев визнали аварійними, проте досі не зрізали."Діти гуляють у дворі, машини стоять. Чекаємо поки самі попадають? Чи щоб когось придушило? Будьте обережні люди проходячи через наш двір", - закликав він.

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