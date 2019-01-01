У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»*
Сьогодні, 15:00
Вже завтра, 14 квітня на 1-му поверсі РЦ «Промінь» (в правому крилі) відбудеться захід «Fest Zero Waste 2019».
Метою заходу є ознайомлення лучан зі філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.
В програмі заходу продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.
Теми лекцій:
«Різниця натуральної косметики та мас-меркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від Олени Голоденки, Green Valerie;
«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad Яна Червінська;
«Zero Waste: що це і для чого», Леся Хомяк, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;
«Домашнє компостування», Олександра Патлач, ГО «Зелена Генерація».
Катерина Демидюк, одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним. Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»?
Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.
Приходьте до нас на захід і дізнаєтеся більше як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки».
Захід розпочнеться о 12:00 та завершить о 21:00.
Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple. Вхід вільний.
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Метою заходу є ознайомлення лучан зі філософією zero waste – концепція життя в стилі «нуль відходів» з ціллю збереження екології та ресурсів.
В програмі заходу продаж екологічних продуктів на заміну побутовим речам, здорова їжа без пластикового упакування, продаж вживаних речей, перегляд фільму та лекторій.
Теми лекцій:
«Різниця натуральної косметики та мас-меркету» та майстер-клас з виготовлення домашньої зубної пасти від Олени Голоденки, Green Valerie;
«Sustainable Fashion» дизайнерка та засновниця проекту Sustainable Fashion Pad Яна Червінська;
«Zero Waste: що це і для чого», Леся Хомяк, перший в Україні магазин товарів в стилі «Нуль відходів» Ozero;
«Домашнє компостування», Олександра Патлач, ГО «Зелена Генерація».
Катерина Демидюк, одна із організаторів: «Сьогодні вираз zero waste стає модним і асоціюються у нас з чимось екологічним. Що ж це насправді означає і хто такі «зіровейстери»?
Zero waste поняття прийшло до нас з Америки і включає в себе 5 правил завдяки яким, ми люди, можемо боротися з системою надмірного споживання і берегти ресурси Землі.
Приходьте до нас на захід і дізнаєтеся більше як можливо прожити день без поліетиленового пакета чи пластикової пляшки».
Захід розпочнеться о 12:00 та завершить о 21:00.
Організатори: команда Zero Waste Lutsk, РЦ «Промінь», FeelGood Agency, Simple. Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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