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На Донбасі загинув молодий десантник

На Донбасі загинув молодий десантник
11 квітня на Донбасі загинув український військовослужбовець Роман Чибінєєв.

Про це повідомляється на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в соцмережі Facebook - пише Корреспондент.

Відзначається, що боєць виконував бойові завдання на позиціях українських військ на Приазов'ї. Військовий внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Влітку Чибінєєву виповнилося б 30 років.

За даними ЗМІ, брат загиблого Романа - Герой України, Валерій Чибінєєв.

Як повідомлялося, 11 квітня підрозділи сепаратистів 20 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один боєць ЗСУ загинув, вісім отримали поранення.

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Теги: Донбас, військовий
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