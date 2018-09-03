На Донбасі загинув молодий десантник





Про це повідомляється на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в соцмережі Facebook - пише



Відзначається, що боєць виконував бойові завдання на позиціях українських військ на Приазов'ї. Військовий внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.



Влітку Чибінєєву виповнилося б 30 років.



За даними ЗМІ, брат загиблого Романа - Герой України, Валерій Чибінєєв.



Як повідомлялося, 11 квітня підрозділи сепаратистів 20 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один боєць ЗСУ загинув, вісім отримали поранення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 квітня на Донбасі загинув український військовослужбовець Роман Чибінєєв.Про це повідомляється на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в соцмережі Facebook - пише Корреспондент Відзначається, що боєць виконував бойові завдання на позиціях українських військ на Приазов'ї. Військовий внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.Влітку Чибінєєву виповнилося б 30 років.За даними ЗМІ, брат загиблого Романа - Герой України, Валерій Чибінєєв.Як повідомлялося, 11 квітня підрозділи сепаратистів 20 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один боєць ЗСУ загинув, вісім отримали поранення.

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