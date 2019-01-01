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На Ратнівщині за ніч згоріли два будинки

На Ратнівщині за ніч згоріли два будинки
В ніч з 11 на 12 квітня в Ратнівському районі трапилась пожежа у двох житлових будинках.

Про це повідомляє Ратнівський РС У ДСНС України у Волинській області.

Так, 11 квітня о 22:23 год. в с.Шменьки горів житловий будинок.

На пожежу виїхав черговий караул 14 ДПРЧ та місцева пожежна команда з с.Гірники. Ліквідовано пожежу о 23:40 год.

Вогнем знищено 70% житлового будинку. Причина займання встановлюється.

На Ратнівщині за ніч згоріли два будинки


12 квітня о 00:45 год. трапилась пожежа житлового будинку в смт.Заболоття. На боротьбу з вогнем було направлено другий караул 14 ДПРЧ, а також місцеві пожежні команди з смт.Заболоття та с.Тур.

Вогнем знищено 75 % житлового будинку, 2 телевізори, холодильник, швейна машина, меблі, речі домашнього вжитку. Ліквідовано пожежу о 02:25 год. Причина займання встановлюється.

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Теги: пожежа, Ратнівщина, будинок, вогонь
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