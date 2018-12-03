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У місті на Волині п'яні жінки напали на перехожу

У місті на Волині п'яні жінки напали на перехожу
У Нововолинську три п'яні жінки напали на перехожу.

Подія трапилася 7 квітня, пише Радар.

Три жінки років під тридцять вискочили з білого буса, чіплялися до молодиків при дорозі, а потім накинулися на жінку з тієї ж компанії відпочивальників.

Відтягнути від нападниць жінку заледве змогли двоє чоловіків. Рятувати її приїхали поліція і “швидка”.

Окрім того, нападниці погрожували: “У вас будуть проблеми від Чечена!!!”

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Теги: бійка, жінки, Нововолинськ
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"Чечен кони двинул, а этот ушел, сел на трамвай, желтый, и ушел"
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