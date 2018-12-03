У місті на Волині п'яні жінки напали на перехожу





Подія трапилася 7 квітня, пише



Три жінки років під тридцять вискочили з білого буса, чіплялися до молодиків при дорозі, а потім накинулися на жінку з тієї ж компанії відпочивальників.



Відтягнути від нападниць жінку заледве змогли двоє чоловіків. Рятувати її приїхали поліція і “швидка”.



Окрім того, нападниці погрожували: “У вас будуть проблеми від Чечена!!!”

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську три п'яні жінки напали на перехожу.Подія трапилася 7 квітня, пише Радар Три жінки років під тридцять вискочили з білого буса, чіплялися до молодиків при дорозі, а потім накинулися на жінку з тієї ж компанії відпочивальників.Відтягнути від нападниць жінку заледве змогли двоє чоловіків. Рятувати її приїхали поліція і “швидка”.Окрім того, нападниці погрожували: “У вас будуть проблеми від Чечена!!!”

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію