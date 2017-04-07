У Луцьку запрацювала школа писанкарства. ВІДЕО
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Із запалом в очах та писачками в руках. Так у Волинському краєзнавчому музеї третьокласники вчилися розписувати Великодні яйця.
Школу писанкарства напередодні свят тут влаштовують вже 20 років поспіль, - повідомляє 12 канал.
Організатори кажуть, крім самого розпису, намагаються розповісти дітям про особливості традиційної волинської писанки. Адже вона, за словами краєзнавців – не така, як в інших областях. Але школярі мають своє бачення та зображають на писанках найрізноманітніше.
Участь у майстер-класі із виготовлення великодніх писанок може взяти кожен. Для цього треба попередньо записатися. Школа писанкарства діятиме до 23 квітня у дні роботи музею.
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Школу писанкарства напередодні свят тут влаштовують вже 20 років поспіль, - повідомляє 12 канал.
Організатори кажуть, крім самого розпису, намагаються розповісти дітям про особливості традиційної волинської писанки. Адже вона, за словами краєзнавців – не така, як в інших областях. Але школярі мають своє бачення та зображають на писанках найрізноманітніше.
Участь у майстер-класі із виготовлення великодніх писанок може взяти кожен. Для цього треба попередньо записатися. Школа писанкарства діятиме до 23 квітня у дні роботи музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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