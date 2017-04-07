вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку запрацювала школа писанкарства. ВІДЕО

У Луцьку запрацювала школа писанкарства. ВІДЕО
Із запалом в очах та писачками в руках. Так у Волинському краєзнавчому музеї третьокласники вчилися розписувати Великодні яйця.

Школу писанкарства напередодні свят тут влаштовують вже 20 років поспіль, - повідомляє 12 канал.

Організатори кажуть, крім самого розпису, намагаються розповісти дітям про особливості традиційної волинської писанки. Адже вона, за словами краєзнавців – не така, як в інших областях. Але школярі мають своє бачення та зображають на писанках найрізноманітніше.

Участь у майстер-класі із виготовлення великодніх писанок може взяти кожен. Для цього треба попередньо записатися. Школа писанкарства діятиме до 23 квітня у дні роботи музею.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа писанкарства, музей, писанка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Статки депутата Луцькради: що у декларації «свободівця» Миколи Федіка
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 14 квітня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку запрацювала школа писанкарства. ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
У Луцьку гінекологи можуть дати пораду навіть в смс. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
На «Олімпійський» впускатимуть усіх охочих, – ЗМІ
Сьогодні, 06:36
Схожі новини
На Волині - виставка унікальних пасхальних яєць На Волині - виставка унікальних пасхальних яєць
07 квітень, 2017, 13:35
У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО У Луцьку засвітили гігантську великодню писанку. ФОТО
12 квітень, 21:46
Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки
11 квітень, 20:31
У Луцьку відбудеться виставка сучасного іконопису У Луцьку відбудеться виставка сучасного іконопису
10 квітень, 22:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька прихильники Зеленського побили бабусю
13 квітень, 16:41
 1
Статки депутата Луцькради: що у декларації «свободівця» Миколи Федіка
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 14 квітня
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку запрацювала школа писанкарства. ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
 0
У Луцьку гінекологи можуть дати пораду навіть в смс. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
 0
Медіа
відео
1/8