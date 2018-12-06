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На Волині соцслужби вилучили із сім’ї двох дітей

На Волині соцслужби вилучили із сім’ї двох дітей
У Горохівському районі у батьків вилучили дітей.

Про це пише Район.Горохів.

Так, фахівці із соцслужб провели роботу на території Сенкевичівської селищної, Жабченської, Колодеженської сільських рад.

У зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків за рішення виконавчого комітету в одній із рад було терміново вилучили із сім’ї двох малолітніх дітей і тимчасово помістили у медичний заклад.

З метою перевірки цільового використання коштів соціальної допомоги, яку матері отримують при народженні дитини, фахівець із соціальної роботи здійснив вибіркове обстеження у 4 сім’ях. При цьому вияв факт неналежного використання допомоги в 1 сім’ї.

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Теги: діти, батьки, соцслужби
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