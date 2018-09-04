У Луцьку вкрали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:49
У Луцьку вкрали автомобіль марки Тoyota Rav 4 (AC1717CA).
Про це у faceboоk-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав Олександр Близнюк.
Автор допису просить повідомляти йому будь-яку інформацію щодо викрадення чи місця перебування автомобіля.
Наразі відомо, що вкрали автомобіль 12 квітня.
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Про це у faceboоk-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав Олександр Близнюк.
Автор допису просить повідомляти йому будь-яку інформацію щодо викрадення чи місця перебування автомобіля.
Наразі відомо, що вкрали автомобіль 12 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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