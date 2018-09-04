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У Луцьку вкрали автомобіль. ФОТО

У Луцьку вкрали автомобіль. ФОТО
У Луцьку вкрали автомобіль марки Тoyota Rav 4 (AC1717CA).

Про це у faceboоk-спільноті "АвтоАндони Луцька" написав Олександр Близнюк.

Автор допису просить повідомляти йому будь-яку інформацію щодо викрадення чи місця перебування автомобіля.

Наразі відомо, що вкрали автомобіль 12 квітня.

У Луцьку вкрали автомобіль. ФОТО

У Луцьку вкрали автомобіль. ФОТО

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Теги: автомобіль, викрадення
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