У Луцьку вкрали автомобіль. ФОТО





Про це у faceboоk-спільноті Олександр Близнюк.



Автор допису просить повідомляти йому будь-яку інформацію щодо викрадення чи місця перебування автомобіля.



Наразі відомо, що вкрали автомобіль 12 квітня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вкрали автомобіль марки Тoyota Rav 4 (AC1717CA).Про це у faceboоk-спільноті "АвтоАндони Луцька" написавАвтор допису просить повідомляти йому будь-яку інформацію щодо викрадення чи місця перебування автомобіля.Наразі відомо, що вкрали автомобіль 12 квітня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію