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Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО
З метою поліпшення стану довкілля, благоустрою і озеленення, активізації природоохоронної роботи та екологічної просвіти у Ковельській спеціалізованій школі №3 імені Лесі Українки провели загальношкільну акцію «Ековесна – 2019».

Повідомляє КовельPost.

"Учнями школи було впорядкуване подвір'я навчального закладу, сторена "Клумба дружби" і упорядковані усі клумби навколо школи, прибрані прибережні смуги вздовж річки Турії, а також упорядковані братські могили на міському кладовищі", - розповіла Віка Медведюк.

Участь в акції взяли учні, вчителі та батьки школярів.

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО

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Теги: Ковель, клумба дружби, школа, прибирання
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