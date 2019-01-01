Волинські школярі висадили «Клумбу дружби». ФОТО
Сьогодні, 22:26
З метою поліпшення стану довкілля, благоустрою і озеленення, активізації природоохоронної роботи та екологічної просвіти у Ковельській спеціалізованій школі №3 імені Лесі Українки провели загальношкільну акцію «Ековесна – 2019».
Повідомляє КовельPost.
"Учнями школи було впорядкуване подвір'я навчального закладу, сторена "Клумба дружби" і упорядковані усі клумби навколо школи, прибрані прибережні смуги вздовж річки Турії, а також упорядковані братські могили на міському кладовищі", - розповіла Віка Медведюк.
Участь в акції взяли учні, вчителі та батьки школярів.
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Повідомляє КовельPost.
"Учнями школи було впорядкуване подвір'я навчального закладу, сторена "Клумба дружби" і упорядковані усі клумби навколо школи, прибрані прибережні смуги вздовж річки Турії, а також упорядковані братські могили на міському кладовищі", - розповіла Віка Медведюк.
Участь в акції взяли учні, вчителі та батьки школярів.
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