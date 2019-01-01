Перший фільм про Світязь зняли 50 років тому





Режисером фільму виступила Майя Лінійчук, донька відомого українського режисера Якова Лінійчука, – пише



Майя Лінійчук згадувала у своєму інтерв’ю про зйомки своєї першої кінороботи і допомогу батька – «За будь-якої погоди знімав, які прекрасні були пейзажі у фільмі – просто класичні».



Це саме він підказав Майї, як можна зробити епізод «місто пішло під воду озера», щоб його не захопили чужинці… Дуже скрупульозно відбирав він дублі. Разом з донькою працював у монтажній.



В іншому інтерв’ю Майя Яківна скромно називала себе асистентом режисера фільму «Світязь-озеро». Вона згадувала, що їй пощастило знімати цей фільм у досвідчених майстрів документального кіно, які відкрили для неї неоціненні риси кінодокументалістики, її достовірність, велику правду життя.



На жаль, цей фільм можна переглянути лише у стінах київського кінофотофоноархіву, тож ми відправились саме туди.



У читальній залі, ми дізнались, що тривалість фільму всього лише 10 хвилин, і хоч знято його було у 1968 році, та до архіву він потрапив лише за 3 роки, у 1971.



Щодо сюжету фільму, починається він з того, що на фоні води випливає напис «Світязь – озеро» і в цей час грає друга симфонія Рахманінова.



Потім на екрані з’являються рибалки, що вибирають сітку, видно як плаває риба, повзе земля та змій вповзає в воду. Вода дуже прозора і видно дно. Також показано колосся очерета, оленя, що вибігає з лісу, а поряд пасуться коні, човен, що пливе на заході сонця. Вогнище на березі, рибалки в човнах тягнуть сітку… І в кінці фільму – схід сонця, озеро та на його фоні написи авторів кінофільму:

Автор сценарію – В. Земляк,

Режисер – М. Лінійчук,

Оператор – В. Орлянкін,

Звукооператор – Г. Стремовський,

Редактор – Н. Ільченко.



Під час фільму лунає такий текст:

– Світязь… Світязь – озеро… Чудо землі древлянської. На Волинському Поліссі – в краю синіх озер, Світязь – цар межи царів…

В народі його звуть «оком морським» кажуть, то визирає на світ підземне море.



Великі скарби і дивні таємниці криються в його пучині. Безліч століть живлять Світязь кришталево – чисті, студені джерела.



– Одне з Світязьких див – вугор. Риба – змій! Його батьківщина – Атлантичний океан. Там, на величезних глибинах, вугрі нерестяться і гинуть. А молодь виростає і повторює споконвічний дивовижний шлях батьків – тисячі кілометрів через океан, ріками і річечками, а де й суходолом, до прісноводних озер Європи. Світязь – найдальша точка цього путі.



– Світязь! Є в цій назві щось від незборимого вічного витязя…

– Кажуть, давно-давно стояло тут велике місто і теж Світязем звалось. Славилось багатством, сильними, красивими людьми.

– Якось, коли Світязький князь був у далекому поході, до міста підступила ворожа рать. Нерівні були сили… Та Світязь не скорився. Місто пішло під землю. Над ним скипіла хвиля, а красуні – світязянки стали очере-травою…

– І кажуть в народі, що в часи лихоліття оживають світязянки, боронять свій край від ганьби і неволі.

Заступили вони шляхи і фашистської орді. І досі зберігають Шацькі ліси пам’ять про народних месників.



– Розвідниця Ярина Смоляр віддала життя за Світязь. Жорстоко помстилися партизани за Ярину, за таких як вона героїв – відомих і безіменних.

– Не корились волиняни, не корився і Світязь, свято оберігаючи клапоть вільної землі – Острів. Там переховувались партизани, юнаки і дівчата з навколишніх сіл, рятуючись від фашистської неволі.



– Минають тисячоліття, спливають віки…

А Світязь живе… повноводний, могутній… З глибоких недр землі бере він життєдайну силу, щедро налуває Прип’ять, Західний Буг, Дніпро…

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фільм «Світязь – озеро» було знято у 1968 році в Любомльському районі.Режисером фільму виступила, донька відомого українського режисера, – пише "БУГ" Майя Лінійчук згадувала у своєму інтерв’ю про зйомки своєї першої кінороботи і допомогу батька – «За будь-якої погоди знімав, які прекрасні були пейзажі у фільмі – просто класичні».Це саме він підказав Майї, як можна зробити епізод «місто пішло під воду озера», щоб його не захопили чужинці… Дуже скрупульозно відбирав він дублі. Разом з донькою працював у монтажній.В іншому інтерв’ю Майя Яківна скромно називала себе асистентом режисера фільму «Світязь-озеро». Вона згадувала, що їй пощастило знімати цей фільм у досвідчених майстрів документального кіно, які відкрили для неї неоціненні риси кінодокументалістики, її достовірність, велику правду життя.На жаль, цей фільм можна переглянути лише у стінах київського кінофотофоноархіву, тож ми відправились саме туди.У читальній залі, ми дізнались, що тривалість фільму всього лише 10 хвилин, і хоч знято його було у 1968 році, та до архіву він потрапив лише за 3 роки, у 1971.Щодо сюжету фільму, починається він з того, що на фоні води випливає напис «Світязь – озеро» і в цей час грає друга симфонія Рахманінова.Потім на екрані з’являються рибалки, що вибирають сітку, видно як плаває риба, повзе земля та змій вповзає в воду. Вода дуже прозора і видно дно. Також показано колосся очерета, оленя, що вибігає з лісу, а поряд пасуться коні, човен, що пливе на заході сонця. Вогнище на березі, рибалки в човнах тягнуть сітку… І в кінці фільму – схід сонця, озеро та на його фоні написи авторів кінофільму:Автор сценарію – В. Земляк,Режисер – М. Лінійчук,Оператор – В. Орлянкін,Звукооператор – Г. Стремовський,Редактор – Н. Ільченко.Під час фільму лунає такий текст:– Світязь… Світязь – озеро… Чудо землі древлянської. На Волинському Поліссі – в краю синіх озер, Світязь – цар межи царів…В народі його звуть «оком морським» кажуть, то визирає на світ підземне море.Великі скарби і дивні таємниці криються в його пучині. Безліч століть живлять Світязь кришталево – чисті, студені джерела.– Одне з Світязьких див – вугор. Риба – змій! Його батьківщина – Атлантичний океан. Там, на величезних глибинах, вугрі нерестяться і гинуть. А молодь виростає і повторює споконвічний дивовижний шлях батьків – тисячі кілометрів через океан, ріками і річечками, а де й суходолом, до прісноводних озер Європи. Світязь – найдальша точка цього путі.– Світязь! Є в цій назві щось від незборимого вічного витязя…– Кажуть, давно-давно стояло тут велике місто і теж Світязем звалось. Славилось багатством, сильними, красивими людьми.– Якось, коли Світязький князь був у далекому поході, до міста підступила ворожа рать. Нерівні були сили… Та Світязь не скорився. Місто пішло під землю. Над ним скипіла хвиля, а красуні – світязянки стали очере-травою…– І кажуть в народі, що в часи лихоліття оживають світязянки, боронять свій край від ганьби і неволі.Заступили вони шляхи і фашистської орді. І досі зберігають Шацькі ліси пам’ять про народних месників.– Розвідниця Ярина Смоляр віддала життя за Світязь. Жорстоко помстилися партизани за Ярину, за таких як вона героїв – відомих і безіменних.– Не корились волиняни, не корився і Світязь, свято оберігаючи клапоть вільної землі – Острів. Там переховувались партизани, юнаки і дівчата з навколишніх сіл, рятуючись від фашистської неволі.– Минають тисячоліття, спливають віки…А Світязь живе… повноводний, могутній… З глибоких недр землі бере він життєдайну силу, щедро налуває Прип’ять, Західний Буг, Дніпро…

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