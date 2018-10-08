На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з ножовими пораненнями





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактич

них закладів Волинської області доставили 125 осіб.



У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:



- К.Каширському р-ні до села Хотишів та Добре;

- Маневицькому р-ні до села Градиськ.



Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 3 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП та 3 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: ножове поранення).



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