вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з ножовими пораненнями

На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з ножовими пораненнями
На Волині 14 квітня медики "швидкої" 364 разів виїжджали до хворих, з них 9 – безрезультатні.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактич
них закладів Волинської області доставили 125 осіб.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- К.Каширському р-ні до села Хотишів та Добре;
- Маневицькому р-ні до села Градиськ.

Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 3 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП та 3 – з приводу «Кримінальний травматизм» (привід до виклику: ножове поранення).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка допомога, поранені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час сутички біля церкви на Рівненщині побили дитину
Сьогодні, 10:27
350 сортів квітів та ексклюзивні новинки: повідомили деталі масштабного тюльпанового фестивалю на Волині
Сьогодні, 10:10
На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей з ножовими пораненнями
Сьогодні, 10:03
Сьогодні останній день зміни місця голосування у другому турі виборів
Сьогодні, 09:43
Уночі на Волині автомобіль з трьома людьми з'їхав у кювет
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
Розповіли про один день роботи медиків волинської «швидкої» Розповіли про один день роботи медиків волинської «швидкої»
05 квітень, 10:01
На Волині дві «швидкі» застрягли у багнюці на дорогах На Волині дві «швидкі» застрягли у багнюці на дорогах
18 березень, 16:53
Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО
08 жовтень, 2018, 13:58
У Херсоні «швидка» на смерть збила жінку на переході У Херсоні «швидка» на смерть збила жінку на переході
12 червень, 2018, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі згорів гараж та автомобіль
Сьогодні, 11:10
 0
16 квітня у західних областях України – сильні заморозки
Сьогодні, 11:07
 0
Луцькі лікарі розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами
Сьогодні, 10:59
 0
У центрі Ковеля горів будинок, де «тусуються» безхатьки. ФОТО
Сьогодні, 10:45
 0
«Інвестор» продає затишну дворівневу квартиру під Луцьком*
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8