вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр

У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр
4-поверховий медичний центр відкриють на проспекті Молоді у Луцьку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції медичного кабінету під медичний центр на проспекті Молоді, 12 затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради від 11 квітня, - пишуть Волинські новини.

Замовником виступає ПП «ЛАБ-МЕД-ЛУЦЬК». Цільове призначення земельної ділянки площею 0,1007 гектара – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру. Граничнодопустима висотність будівлі – 17,1 метра (чотири поверхи), планувальні обмеження відсутні. Ділянка розташована в охоронній зоні інженерних комунікацій (кабельної лінії електропередач). Інженерні мережі, що потрапляють у зону будівництва, підлягають перенесенню. Площа забудови медичного центру становитиме 432,2 метра квадратного.

Нагадаємо, у червні минулого року депутати міськради підтримали проект рішення про затвердження ПП «ЛАБ-МЕД ЛУЦЬК» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги - В 03.03 (для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру) на проспекті Молоді, 12.

У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медцентр, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великодній кошик: ціна на Волині у порівнянні з іншими областями
Сьогодні, 17:12
На Волині неповнолітній на Opel збив хлопця
Сьогодні, 16:45
У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр
Сьогодні, 16:27
У Луцьку BMW X5 збив жінку
Сьогодні, 16:09
Волинянин «відкосив» від армії і уникнув покарання, бо покаявся
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
У Луцьку BMW X5 збив жінку У Луцьку BMW X5 збив жінку
Сьогодні, 16:09
У Луцьку з центру міста прибрали лавку «закоханих ліхтарів» У Луцьку з центру міста прибрали лавку «закоханих ліхтарів»
Сьогодні, 15:18
Водій, який спричинив подвійну аварію у Луцьку, був п’яним Водій, який спричинив подвійну аварію у Луцьку, був п’яним
Сьогодні, 14:20
У Луцьку собака на дитмайданчику покусав 3-річного хлопчика. ВІДЕО У Луцьку собака на дитмайданчику покусав 3-річного хлопчика. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За крадіжку електродвигуна волиняну дали 3 роки тюрми
Сьогодні, 17:14
 0
Великодній кошик: ціна на Волині у порівнянні з іншими областями
Сьогодні, 17:12
 0
На Волині неповнолітній на Opel збив хлопця
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр
Сьогодні, 16:27
 0
У Луцьку BMW X5 збив жінку
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8