У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр
Сьогодні, 16:27
4-поверховий медичний центр відкриють на проспекті Молоді у Луцьку.
Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції медичного кабінету під медичний центр на проспекті Молоді, 12 затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради від 11 квітня, - пишуть Волинські новини.
Замовником виступає ПП «ЛАБ-МЕД-ЛУЦЬК». Цільове призначення земельної ділянки площею 0,1007 гектара – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру. Граничнодопустима висотність будівлі – 17,1 метра (чотири поверхи), планувальні обмеження відсутні. Ділянка розташована в охоронній зоні інженерних комунікацій (кабельної лінії електропередач). Інженерні мережі, що потрапляють у зону будівництва, підлягають перенесенню. Площа забудови медичного центру становитиме 432,2 метра квадратного.
Нагадаємо, у червні минулого року депутати міськради підтримали проект рішення про затвердження ПП «ЛАБ-МЕД ЛУЦЬК» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги - В 03.03 (для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру) на проспекті Молоді, 12.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції медичного кабінету під медичний центр на проспекті Молоді, 12 затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради від 11 квітня, - пишуть Волинські новини.
Замовником виступає ПП «ЛАБ-МЕД-ЛУЦЬК». Цільове призначення земельної ділянки площею 0,1007 гектара – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру. Граничнодопустима висотність будівлі – 17,1 метра (чотири поверхи), планувальні обмеження відсутні. Ділянка розташована в охоронній зоні інженерних комунікацій (кабельної лінії електропередач). Інженерні мережі, що потрапляють у зону будівництва, підлягають перенесенню. Площа забудови медичного центру становитиме 432,2 метра квадратного.
Нагадаємо, у червні минулого року депутати міськради підтримали проект рішення про затвердження ПП «ЛАБ-МЕД ЛУЦЬК» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги - В 03.03 (для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру) на проспекті Молоді, 12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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