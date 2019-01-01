У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр





Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції медичного кабінету під медичний центр на проспекті Молоді, 12 затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради від 11 квітня, - пишуть



Замовником виступає ПП «ЛАБ-МЕД-ЛУЦЬК». Цільове призначення земельної ділянки площею 0,1007 гектара – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.



Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру. Граничнодопустима висотність будівлі – 17,1 метра (чотири поверхи), планувальні обмеження відсутні. Ділянка розташована в охоронній зоні інженерних комунікацій (кабельної лінії електропередач). Інженерні мережі, що потрапляють у зону будівництва, підлягають перенесенню. Площа забудови медичного центру становитиме 432,2 метра квадратного.



Нагадаємо, у червні минулого року депутати міськради підтримали проект рішення про затвердження ПП «ЛАБ-МЕД ЛУЦЬК» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги - В 03.03 (для будівництва та обслуговування офісно-діагностичного медичного центру) на проспекті Молоді, 12.





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