Лучан закликають привітати маленьку доньку волонтера, який помер від важкої хвороби

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже завтра зустрічатиме шостий день народження. Батько дівчинкибув активним учасником Революції Гідності, перебуваючи у Луцьку, він волонтерив разом із однодумцями. Дуже шкодував, що за станом здоров’я його не могли взяти в АТО, але разом із хлопцями неодноразово возив допомогу на схід. У той же час очолював громадську організацію «Ветеранська спілка політв’язнів та репресованих» у Луцьку, підтримував патріотичні рухи. На жаль, важка хвороба скосила молодого чоловіка. І 16 вересня 2018 року у 35-річному віці він відійшов у кращий світ, залишивши дружину, маму та трьох діточок.Даринка дуже сумує за татком, пам'ятає час, який вони проводили разом, гуляли чи малювали, постійно переглядає фотографії, пригортає їх до себе та цілує. Каже що він був добрим та дуже любив її.Даринка росте дуже рухливою, балакучою та допитливою дівчинкою. Хоче знати все і ніколи не відступається, доки не дізнається те, що їй потрібно. Дуже любить, коли мама їй читає цікаві книги та казочки.Уже наступного навчального року дівчинка піде до школи, тому зараз старанно вчиться писати букви. Поки що, вона залюбки відвідує дитячий садочок, старшу групу, де їй подобається ліпити, малювати, проводити час з дітками. Даринка полюбляє кататись на велосипеді, гратись іграшками, дивитись мультики. Мріє ходити до школи малювання та відвідувати басейн, а ще, коли виросте, хоче стати вихователькою, тому зараз вона старанно доглядає за своїми лялечками LOL і Барбі.Дівчинка просто обожнює тварин, але, поки що, вдома родина не тримає тварин, адже це велика відповідальність.Закордоном дівчинці ще не доводилось бувати, але вона так мріє колись політати на справжньому літаку та побачити море. Подорожувати Даринка любить. Часто з мамою вони відвідують бабусю та тітку у Львові чи другу бабусю у селі, звідки родом тато Ігор.Проте, останнім часом у Львів доводиться їздити і на обстеження, де дівчинка знаходиться під наглядом лікарів. Так сталось, що під час лікування тата, виявили і проблеми зі здоров’ям у Дарусі. Вона має хронічне захворювання ніжок - ювенільний ревматоїдний артрит у стадії ремісії (проблеми пов’язані з кістками ніг). Досить довго їй не могли поставити точний діагноз. Напередодні дівчинці було проведено курс лікування і вона почуває себе значно краще.Коли почались всім відомі події на майдані у 2014 році, мамі Ірині доводилось справлятись зі всіма домашніми клопотами та трьома маленькими дітками самостійно. І тепер, коли не стало коханого чоловіка, їй приходиться бути дітям за маму і тата, самій встигати зі всіма справами (чоловічими та жіночими одночасно): ходити на роботу, купувати продукти, куховарити, прибирати. Тому Ірина Богданівна дуже вдячна всім небайдужим людям за моральну та матеріальну підтримку у складний для родини час.Даринка була б рада отримати привітання та листівки до свого Дня народження.Інформація для благодійників: ГУРАЛЬ ДАРИНКА - 6 років (17.04.2013)м. Луцьк. Зріст 120, розмір взуття 29-30.