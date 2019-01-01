Штаб Порошенка просить ЦВК змінити правила проведення дебатів

Петра Порошенка просить ЦВК змінити правила проведення дебатів, щоб була змога окрім Суспільного телебачення виступити і на «Олімпійському», на чому наполягає Володимир Зеленський.



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«Оскільки є закон, який вимагає дебатів на Суспільному, сьогодні від імені нашого кандидата його представник у Центральній виборчій комісії Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням про внесення змін до положення про порядок проведення дебатів», - повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.



У штабі Порошенка вважають, що Зеленський наполягає провести дебати на «Олімпійському» о 19:00 із розрахунком на те, що Порошенко не приїде, щоб не порушувати закон, і буде виступати на Суспільному телебаченні о 20:00.



«Порошенко готовий бути і там, і там», - запевнив Медведєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штабпросить ЦВК змінити правила проведення дебатів, щоб була змога окрім Суспільного телебачення виступити і на «Олімпійському», на чому наполягаєПро це повідомляє « Gazeta.ua ».«Оскільки є закон, який вимагає дебатів на Суспільному, сьогодні від імені нашого кандидата його представник у Центральній виборчій комісіїзвертається до ЦВК з клопотанням про внесення змін до положення про порядок проведення дебатів», - повідомив речник штабу ПорошенкаУ штабі Порошенка вважають, що Зеленський наполягає провести дебати на «Олімпійському» о 19:00 із розрахунком на те, що Порошенко не приїде, щоб не порушувати закон, і буде виступати на Суспільному телебаченні о 20:00.«Порошенко готовий бути і там, і там», - запевнив Медведєв.

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