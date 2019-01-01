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Штаб Порошенка просить ЦВК змінити правила проведення дебатів

Штаб Порошенка просить ЦВК змінити правила проведення дебатів
Штаб Петра Порошенка просить ЦВК змінити правила проведення дебатів, щоб була змога окрім Суспільного телебачення виступити і на «Олімпійському», на чому наполягає Володимир Зеленський.

Про це повідомляє «Gazeta.ua».

«Оскільки є закон, який вимагає дебатів на Суспільному, сьогодні від імені нашого кандидата його представник у Центральній виборчій комісії Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням про внесення змін до положення про порядок проведення дебатів», - повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

У штабі Порошенка вважають, що Зеленський наполягає провести дебати на «Олімпійському» о 19:00 із розрахунком на те, що Порошенко не приїде, щоб не порушувати закон, і буде виступати на Суспільному телебаченні о 20:00.

«Порошенко готовий бути і там, і там», - запевнив Медведєв.

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Теги: Порошенко, дебати, Зеленський, Руслан Князевич, Олег Медведєв
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