Зеленського як кандидата в президенти не існує, – Гриценко

Анатолій Гриценко заявив про те, що не розглядає шоумена Володимира Зеленського як кандидата або як державного діяча. За його словами, Зеленський є "продуктом ненависті" до українських політиків, які не відповідали очікуванням.



Про це Гриценко сказав в інтерв'ю виданню "



"Зеленського як кандидата в президенти або як державного діяча не існувало і не існує. Він не висловлювався з ключових питань державного будівництва, внутрішньої і зовнішньої політики, її пріоритетів та механізмів. Зеленський – це продукт ненависті до політики і політиків, які не відповідали очікуванням людей... Я взагалі не бачив команди у Зеленського, як і не знаю його переконань та поглядів на ключові проблеми країни. І я не хотів би, щоб країна ризикувала ситуацією, коли прийдуть невідомі люди, сядуть і почнуть читати свої службові обов'язки. У громадян і у країни немає часу, щоб його втрачати ", - сказав Гриценко в інтерв'ю.



Політик також публічно закликав Зеленського вийти на прямі дебати і поговорити про ключові проблеми.



"Я не знаю, хто переможе на цих дебатах, але люди повинні почути відповіді, а не купувати кота в мішку. Це неправильно за своєю суттю, це дискредитує механізм та інструмент виборів, якщо щось неіснуюче може мати перспективу. Потім це неіснуюче сяде в реальне крісло з реальними повноваженнями, і кожен день прийматиме сотні рішень, від яких залежить наше з вами життя", - зазначив кандидат.



Нагадаємо, що 7 березня політик Дмитро Добродомов заявив про те, що відмовляється брати участь у президентських виборах на користь Анатолія Гриценка. Він зазначив, що переконаний в тому, що лідер "Громадянської позиції" вийде у другий тур.



Раніше лідер "Самопомочі" і мер Львова Андрій Садовий повідомив, що не балотуватиметься в президенти і підтримає Гриценка.

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