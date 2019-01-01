Зеленського як кандидата в президенти не існує, – Гриценко
Сьогодні, 15:08
Кандидат в президенти, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив про те, що не розглядає шоумена Володимира Зеленського як кандидата або як державного діяча. За його словами, Зеленський є "продуктом ненависті" до українських політиків, які не відповідали очікуванням.
Про це Гриценко сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
"Зеленського як кандидата в президенти або як державного діяча не існувало і не існує. Він не висловлювався з ключових питань державного будівництва, внутрішньої і зовнішньої політики, її пріоритетів та механізмів. Зеленський – це продукт ненависті до політики і політиків, які не відповідали очікуванням людей... Я взагалі не бачив команди у Зеленського, як і не знаю його переконань та поглядів на ключові проблеми країни. І я не хотів би, щоб країна ризикувала ситуацією, коли прийдуть невідомі люди, сядуть і почнуть читати свої службові обов'язки. У громадян і у країни немає часу, щоб його втрачати ", - сказав Гриценко в інтерв'ю.
Політик також публічно закликав Зеленського вийти на прямі дебати і поговорити про ключові проблеми.
"Я не знаю, хто переможе на цих дебатах, але люди повинні почути відповіді, а не купувати кота в мішку. Це неправильно за своєю суттю, це дискредитує механізм та інструмент виборів, якщо щось неіснуюче може мати перспективу. Потім це неіснуюче сяде в реальне крісло з реальними повноваженнями, і кожен день прийматиме сотні рішень, від яких залежить наше з вами життя", - зазначив кандидат.
Нагадаємо, що 7 березня політик Дмитро Добродомов заявив про те, що відмовляється брати участь у президентських виборах на користь Анатолія Гриценка. Він зазначив, що переконаний в тому, що лідер "Громадянської позиції" вийде у другий тур.
Раніше лідер "Самопомочі" і мер Львова Андрій Садовий повідомив, що не балотуватиметься в президенти і підтримає Гриценка.
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Про це Гриценко сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
"Зеленського як кандидата в президенти або як державного діяча не існувало і не існує. Він не висловлювався з ключових питань державного будівництва, внутрішньої і зовнішньої політики, її пріоритетів та механізмів. Зеленський – це продукт ненависті до політики і політиків, які не відповідали очікуванням людей... Я взагалі не бачив команди у Зеленського, як і не знаю його переконань та поглядів на ключові проблеми країни. І я не хотів би, щоб країна ризикувала ситуацією, коли прийдуть невідомі люди, сядуть і почнуть читати свої службові обов'язки. У громадян і у країни немає часу, щоб його втрачати ", - сказав Гриценко в інтерв'ю.
Політик також публічно закликав Зеленського вийти на прямі дебати і поговорити про ключові проблеми.
"Я не знаю, хто переможе на цих дебатах, але люди повинні почути відповіді, а не купувати кота в мішку. Це неправильно за своєю суттю, це дискредитує механізм та інструмент виборів, якщо щось неіснуюче може мати перспективу. Потім це неіснуюче сяде в реальне крісло з реальними повноваженнями, і кожен день прийматиме сотні рішень, від яких залежить наше з вами життя", - зазначив кандидат.
Нагадаємо, що 7 березня політик Дмитро Добродомов заявив про те, що відмовляється брати участь у президентських виборах на користь Анатолія Гриценка. Він зазначив, що переконаний в тому, що лідер "Громадянської позиції" вийде у другий тур.
Раніше лідер "Самопомочі" і мер Львова Андрій Садовий повідомив, що не балотуватиметься в президенти і підтримає Гриценка.
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Коментарі 1
Не думаю что стоит прислушиваться к Гриценко. Эти старые "пердуны", засевшие во власти, уже конкретно поднадоели. Каждый депутат - это чей-то "проект". Посему шансы у всех должны быть равными: Шоумен - это на юмористической сцене, а на сцене политики - кандидат равный и такой же как все остальные "клоуны политики"
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