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Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО

Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО
Тарас Стець народився 24 грудня 1992 року в селі Мартинівка Рівненської області. Однак хлопець – інвалід з дитинства, у нього вроджена розщілина твердого і м’якого піднебіння, синдром Робена та відставання в психомовному розвитку.

До п’ятирічного віку хлопчик взагалі не ходив, а медики взагалі не дали гарантії, що дитина виживе після операції на піднебінні, - повідомляє Західний аргумент.

Тому мама залишилася сам-на-сам зі своєю бідою. Однак сьогодні Тарас відомий тим, що попри свою ваду та недуг, вчить суспільство жити за законами природи.

Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО

Свого часу Тараса мама возила в Острог, в спецшколу для глухонімих дітей, сподіваючись на допомогу спеціалістів. Але хлопчик не зміг адаптуватися до тамтешніх умов, тож його невдовзі довелося забрати. Врешті мати віддала його у Мирогощанський дитячий будинок для інвалідів, бо на руках була ще молодша донька, тож покинути роботу не могла.

Після 20 років у хлопця піднебіння дещо зрослося. Зараз Тарас чує трохи на ліве вухо, але не говорить. З родиною спілкується жестами, які самі з часом придумали. Все розуміє, однак нервується коли щось не так, як він хоче, а сказати не може.

Живе з мамою, дуже любить чистоту, постійно шукає собі заняття. Інколи, навіть, собі щось зашиває. Переважно дивиться телевізор. Але найбільше Тарас любить гуляти в лісі. Оскільки звик, що скрізь має бути прибрано, то почав збирати скло по лісах і зносити його в одне місце, недалеко від дому.

Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО

Молодий чоловік із Рівненщини, попри проблеми зі здоров’ям, назбирав у лісі тонни викинутого скла

Переважно це були пляшки з-під пива, горілки та інших спиртних напоїв. Збирає хлопець це все вже протягом двох-трьох років – все акуратно складене, посортовано за кольорами. Коли цього «добра» виросли гори, довелося думати, куди та як його вивезти.

Молодий чоловік із Рівненщини, попри проблеми зі здоров’ям, назбирав у лісі тонни викинутого скла.

Тож нещодавно його сестра Ірина, яка є членом Молодіжної ради, на одному з засідань попросила про допомогу – вивезти скло з лісу, адже його об’єми вражають. Однодумці організували таку собі молодіжну толоку, до якої підключилися місцеві жителі, лісники та члени Молодіжної ради – всього 20 дорослих та двоє малюків, які допомагали мамам. Голова Молодіжної ради Роман Шуршило приїхав своїм мікроавтобусом.

Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО

Працювати довелося понад чотири години, адже Тарас назбирав близько семи тонн скла! Потім за два дні вивезли і здали лише половину, виручивши 960 гривень. Коли весь склобій здадуть в пункт прийому, кошти планують передати Тарасові, адже він їх чесно заробив своєю працею та наполегливістю.

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Теги: пляшки, скло, ліс, Тарас Стець, Рівненщина, прибирання
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Коментарі 1
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МОЛОДЕЦ НЕ ОПУСКАЕТ РУКИ СТАРАЕТСЯ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ И НЕ НОЕТ КАК НЕКОТОРАЯ ГРУППА ЛЮДЕЙ ЧТО ИХ БЕЗ ПЛАТНО В АВТОБУСЕ НЕ ПРОВЕЗЛИ.
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