Ймовірна причина втечі озброєного солдата з військової частини на Волині – конфлікт з коханою





Втікаючи напередодні ввечері, 18-річний військовослужбовець захопив автомат і набої. Скільки саме набоїв, у поліції не кажуть. Відомо, що зазвичай у наряд видають повний комплект - 60 патронів. Аби відшукати озброєного солдата,



Його зникнення помітили напередодні ввечері, коли військовослужбовці прийшли міняти його з варти, на місці нікого не знайшли. Шукати 18-річного дезертира взялись і військові, і поліція.



Родом юнак з Миколаївщини з багатодітної родини. В армію його призвали у листопаді, а в цю частину перевели три місяці тому. Його керівники існування дідівщини заперечують.



"Артем врівноважений, спокійний хлопець. Якщо людина чимось збентежена, вона емоційно проявляє себе, але Артем таким не був", - каже начальник прес-служби 14 ОМБР Надія Замрига.



Родина Артема про його зникнення дізналася від військових. Запевняють, що жодних конфліктів з сім'єю у нього не було. Поліція опрацьовує усі версії зникнення солдата, зокрема, й конфлікт з коханою дівчиною. Про те, чи може бути втікач небезпечним, у частині говорять обережно. "Я не можу про це судити. Але ви розумієте, що будь-яка людина з вогнепальною зброю апріорі є небезпечною", - каже прес-офіцер 14 ОМБР Катерина Литвинчук.



За самовільне залишення військової частини зі зброєю солдатові загрожує до десяти років за ґратами. Якщо він сам з'явиться до правоохоронців - це стане пом'якшувальною обставиною. Відповідальність загрожує не лише дезертиру, а й тим хто допустив його зникнення. Як саме хлопець зміг залишити частину, зараз з'ясовує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озброєний солдат утік із військової частини у Володимирі-Волинському. Коли військовослужбовці прийшли міняти його з варти, на місці нікого не знайшли, - повідомляє ТСН Втікаючи напередодні ввечері, 18-річний військовослужбовець захопив автомат і набої. Скільки саме набоїв, у поліції не кажуть. Відомо, що зазвичай у наряд видають повний комплект - 60 патронів. Аби відшукати озброєного солдата, оголосили план перехоплення «Сирена» . З ночі патрулі чергують на всіх виїздах з міста.Його зникнення помітили напередодні ввечері, коли військовослужбовці прийшли міняти його з варти, на місці нікого не знайшли. Шукати 18-річного дезертира взялись і військові, і поліція.Родом юнак з Миколаївщини з багатодітної родини. В армію його призвали у листопаді, а в цю частину перевели три місяці тому. Його керівники існування дідівщини заперечують."Артем врівноважений, спокійний хлопець. Якщо людина чимось збентежена, вона емоційно проявляє себе, але Артем таким не був", - каже начальник прес-служби 14 ОМБРРодина Артема про його зникнення дізналася від військових. Запевняють, що жодних конфліктів з сім'єю у нього не було. Поліція опрацьовує усі версії зникнення солдата, зокрема, й конфлікт з коханою дівчиною. Про те, чи може бути втікач небезпечним, у частині говорять обережно. "Я не можу про це судити. Але ви розумієте, що будь-яка людина з вогнепальною зброю апріорі є небезпечною", - каже прес-офіцер 14 ОМБРЗа самовільне залишення військової частини зі зброєю солдатові загрожує до десяти років за ґратами. Якщо він сам з'явиться до правоохоронців - це стане пом'якшувальною обставиною. Відповідальність загрожує не лише дезертиру, а й тим хто допустив його зникнення. Як саме хлопець зміг залишити частину, зараз з'ясовує поліція.

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