«Гончарство – це не лише задоволення, а й постійний дохід», – подружжя з Волині про сімейний бізнес

Тарас і Юлія – молоде подружжя. Ще у студентські роки вони вирішили, що гончарство буде у їхньому житті.



Тарас розповідає, найперше, що виготовляв – дзвоники. Про це йдеться в сюжеті



За їх допомогою вчився працювати з глиною, вивчав цей матеріал і його особливості. Пізніше перейшов до складніших форм. Тож нині виготовляє чашки, тарілки, цукерниці, різноманітні баночки. Чоловік додає, що з часом навички поліпшуються і нині за годину він може створити приблизно з десяток горняток. Каже, найбільше у гончарстві його приваблює сам процес.



Також важливо не боятись глини та експериментувати, розповідає Тарас. А Юлія додає – також вміє гончарити, проте зараз більше займається декоративною частиною. Фарбує всі вироби, наносить на них візерунки. Жінка зізнається, робота дуже акуратна, потребує старань і нових ідей.



У майстерні гончарів – безліч виробів, які ще треба просушити у печі та обробити. Гончарня ніколи не буває порожньою, адже роботи тут вистачає завжди.



Нині гончарство для подружжя – це не лише задоволення, а й постійний дохід. А мотивує продовжувати займатись цією справою нові ідеї та цікаві рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – молоде подружжя. Ще у студентські роки вони вирішили, що гончарство буде у їхньому житті.Тарас розповідає, найперше, що виготовляв – дзвоники. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу За їх допомогою вчився працювати з глиною, вивчав цей матеріал і його особливості. Пізніше перейшов до складніших форм. Тож нині виготовляє чашки, тарілки, цукерниці, різноманітні баночки. Чоловік додає, що з часом навички поліпшуються і нині за годину він може створити приблизно з десяток горняток. Каже, найбільше у гончарстві його приваблює сам процес.Також важливо не боятись глини та експериментувати, розповідає Тарас. А Юлія додає – також вміє гончарити, проте зараз більше займається декоративною частиною. Фарбує всі вироби, наносить на них візерунки. Жінка зізнається, робота дуже акуратна, потребує старань і нових ідей.У майстерні гончарів – безліч виробів, які ще треба просушити у печі та обробити. Гончарня ніколи не буває порожньою, адже роботи тут вистачає завжди.Нині гончарство для подружжя – це не лише задоволення, а й постійний дохід. А мотивує продовжувати займатись цією справою нові ідеї та цікаві рішення.

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