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«Гончарство – це не лише задоволення, а й постійний дохід», – подружжя з Волині про сімейний бізнес

«Гончарство – це не лише задоволення, а й постійний дохід», – подружжя з Волині про сімейний бізнес
Тарас і Юлія – молоде подружжя. Ще у студентські роки вони вирішили, що гончарство буде у їхньому житті.

Тарас розповідає, найперше, що виготовляв – дзвоники. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

За їх допомогою вчився працювати з глиною, вивчав цей матеріал і його особливості. Пізніше перейшов до складніших форм. Тож нині виготовляє чашки, тарілки, цукерниці, різноманітні баночки. Чоловік додає, що з часом навички поліпшуються і нині за годину він може створити приблизно з десяток горняток. Каже, найбільше у гончарстві його приваблює сам процес.

Також важливо не боятись глини та експериментувати, розповідає Тарас. А Юлія додає – також вміє гончарити, проте зараз більше займається декоративною частиною. Фарбує всі вироби, наносить на них візерунки. Жінка зізнається, робота дуже акуратна, потребує старань і нових ідей.

У майстерні гончарів – безліч виробів, які ще треба просушити у печі та обробити. Гончарня ніколи не буває порожньою, адже роботи тут вистачає завжди.

Нині гончарство для подружжя – це не лише задоволення, а й постійний дохід. А мотивує продовжувати займатись цією справою нові ідеї та цікаві рішення.


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Теги: гончарство, бізнес, справа, подружжя
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