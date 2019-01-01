«Гончарство – це не лише задоволення, а й постійний дохід», – подружжя з Волині про сімейний бізнес
Сьогодні, 03:40
Тарас і Юлія – молоде подружжя. Ще у студентські роки вони вирішили, що гончарство буде у їхньому житті.
Тарас розповідає, найперше, що виготовляв – дзвоники. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
За їх допомогою вчився працювати з глиною, вивчав цей матеріал і його особливості. Пізніше перейшов до складніших форм. Тож нині виготовляє чашки, тарілки, цукерниці, різноманітні баночки. Чоловік додає, що з часом навички поліпшуються і нині за годину він може створити приблизно з десяток горняток. Каже, найбільше у гончарстві його приваблює сам процес.
Також важливо не боятись глини та експериментувати, розповідає Тарас. А Юлія додає – також вміє гончарити, проте зараз більше займається декоративною частиною. Фарбує всі вироби, наносить на них візерунки. Жінка зізнається, робота дуже акуратна, потребує старань і нових ідей.
У майстерні гончарів – безліч виробів, які ще треба просушити у печі та обробити. Гончарня ніколи не буває порожньою, адже роботи тут вистачає завжди.
Нині гончарство для подружжя – це не лише задоволення, а й постійний дохід. А мотивує продовжувати займатись цією справою нові ідеї та цікаві рішення.
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Тарас розповідає, найперше, що виготовляв – дзвоники. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
За їх допомогою вчився працювати з глиною, вивчав цей матеріал і його особливості. Пізніше перейшов до складніших форм. Тож нині виготовляє чашки, тарілки, цукерниці, різноманітні баночки. Чоловік додає, що з часом навички поліпшуються і нині за годину він може створити приблизно з десяток горняток. Каже, найбільше у гончарстві його приваблює сам процес.
Також важливо не боятись глини та експериментувати, розповідає Тарас. А Юлія додає – також вміє гончарити, проте зараз більше займається декоративною частиною. Фарбує всі вироби, наносить на них візерунки. Жінка зізнається, робота дуже акуратна, потребує старань і нових ідей.
У майстерні гончарів – безліч виробів, які ще треба просушити у печі та обробити. Гончарня ніколи не буває порожньою, адже роботи тут вистачає завжди.
Нині гончарство для подружжя – це не лише задоволення, а й постійний дохід. А мотивує продовжувати займатись цією справою нові ідеї та цікаві рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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