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Цьогоріч у виправних колоніях 10 засуджених вчинили самогубство

Цьогоріч у виправних колоніях 10 засуджених вчинили самогубство
В Україні станом на 12 квітня 2019 року покінчили життя самогубством 14 засуджених осіб.

Про це повідомила прес-служба Державної кримінально-виконавчої служби України у відповіді на запит УНН.

"З початку 2019 року станом на 12 квітня 2019 року було вчинено 14 випадків самогубств, з яких 10 випадків у виправних колоніях, 4 випадки у слідчих ізоляторах", - йдеться у відповіді на запит.


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Теги: самогубство, засуджені
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