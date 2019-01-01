Цьогоріч у виправних колоніях 10 засуджених вчинили самогубство





Про це повідомила прес-служба Державної кримінально-виконавчої служби України у відповіді на запит



"З початку 2019 року станом на 12 квітня 2019 року було вчинено 14 випадків самогубств, з яких 10 випадків у виправних колоніях, 4 випадки у слідчих ізоляторах", - йдеться у відповіді на запит.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 12 квітня 2019 року покінчили життя самогубством 14 засуджених осіб.Про це повідомила прес-служба Державної кримінально-виконавчої служби України у відповіді на запит УНН "З початку 2019 року станом на 12 квітня 2019 року було вчинено 14 випадків самогубств, з яких 10 випадків у виправних колоніях, 4 випадки у слідчих ізоляторах", - йдеться у відповіді на запит.

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