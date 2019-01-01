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Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО

Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО
Показали, як на Волині перевіряють хід ремонту дороги міжнародного значення М-19 "Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече".

Про це йдеться на сайті Служби автомобільних доріг області.

Так, Щоденний контроль за ходом ремонту на вказаному об’єкті здійснюється відповідальним інженером технічного нагляду Служби автомобільних доріг у Волинській області, яка є балансоутримувачем дороги в межах області та замовником цих робіт.

Окрім того, контроль якості виконання ремонтних робіт здійснюють працівники лабораторій замовника та підрядника, а також державне підприємство "Дорожній контроль якості". Вони перевіряють відповідність організації дорожнього руху в місцях проведення робіт вимогам нормативних актів, стежать за дотриманням технологічного процесу виконання робіт, здійснюють візуальне обстеження та вибіркове інструментальне вимірювання влаштованих на об’єкті шарів дорожнього одягу, дорожньо-будівельних матеріалів тощо.

Позитивні висновки щодо результатів перевірок, проведених службами контролю якості, є підставою для оплати виконаних на об’єкті робіт.
Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО
Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО
Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО
Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО


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Теги: дороги, ремонт, Волинь, гроші
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