Як перевіряють якість щойно відремонтованої волинської дороги. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Показали, як на Волині перевіряють хід ремонту дороги міжнародного значення М-19 "Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече".
Про це йдеться на сайті Служби автомобільних доріг області.
Так, Щоденний контроль за ходом ремонту на вказаному об’єкті здійснюється відповідальним інженером технічного нагляду Служби автомобільних доріг у Волинській області, яка є балансоутримувачем дороги в межах області та замовником цих робіт.
Окрім того, контроль якості виконання ремонтних робіт здійснюють працівники лабораторій замовника та підрядника, а також державне підприємство "Дорожній контроль якості". Вони перевіряють відповідність організації дорожнього руху в місцях проведення робіт вимогам нормативних актів, стежать за дотриманням технологічного процесу виконання робіт, здійснюють візуальне обстеження та вибіркове інструментальне вимірювання влаштованих на об’єкті шарів дорожнього одягу, дорожньо-будівельних матеріалів тощо.
Позитивні висновки щодо результатів перевірок, проведених службами контролю якості, є підставою для оплати виконаних на об’єкті робіт.
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Про це йдеться на сайті Служби автомобільних доріг області.
Так, Щоденний контроль за ходом ремонту на вказаному об’єкті здійснюється відповідальним інженером технічного нагляду Служби автомобільних доріг у Волинській області, яка є балансоутримувачем дороги в межах області та замовником цих робіт.
Окрім того, контроль якості виконання ремонтних робіт здійснюють працівники лабораторій замовника та підрядника, а також державне підприємство "Дорожній контроль якості". Вони перевіряють відповідність організації дорожнього руху в місцях проведення робіт вимогам нормативних актів, стежать за дотриманням технологічного процесу виконання робіт, здійснюють візуальне обстеження та вибіркове інструментальне вимірювання влаштованих на об’єкті шарів дорожнього одягу, дорожньо-будівельних матеріалів тощо.
Позитивні висновки щодо результатів перевірок, проведених службами контролю якості, є підставою для оплати виконаних на об’єкті робіт.
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