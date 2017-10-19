Кандидатуру Зеленського через суд можуть зняти з виборів
Сьогодні, 21:51
Шостий апеляційний суд Києва зараз розглядає можливе анулювання реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти.
Про це пише Прямий з посиланням на сторінку адвоката Андрія Хилько, який і подав відповідний позов в Facebook.
За його словами, розгляд справи призначили на 21:00 за адресою: вул.Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. На 20:30 адвокат призначав брифінг, щоб обговорити майбутній судовий процес з пресою.
Відповідно до інформації на сайті Судової влади України на 21:00, 20 квітня дійсно призначено розгляд справи №855/124/19 у визнанні порушень в підкупі виборців та скасування рішення ЦВК № 153 від 30.01.2019 р в реєстрації кандидата Зеленського В.А. в Шостому Апеляційному суді.
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Про це пише Прямий з посиланням на сторінку адвоката Андрія Хилько, який і подав відповідний позов в Facebook.
За його словами, розгляд справи призначили на 21:00 за адресою: вул.Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. На 20:30 адвокат призначав брифінг, щоб обговорити майбутній судовий процес з пресою.
Відповідно до інформації на сайті Судової влади України на 21:00, 20 квітня дійсно призначено розгляд справи №855/124/19 у визнанні порушень в підкупі виборців та скасування рішення ЦВК № 153 від 30.01.2019 р в реєстрації кандидата Зеленського В.А. в Шостому Апеляційному суді.
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