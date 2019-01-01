Волинянка звернулась до поліції, бо не знайшла себе у списках виборців





О 8.20 на одній із виборчих дільниць у Луцьку співробітник поліції виявив факт фотографування виборцем бюлетеня. Близько 9 години ранку на лінію служби «102» поліції звернулася жителька села Коритниця Локачинського району. Заявниця повідомила, що її дані відсутні у списках виборців. Повідомляє



Поліцейські також зареєстрували повідомлення, щодо можливих порушень виборчого законодавства за результатами моніторингу засобів масової інформації. Одне з них стосуються виявленого факту спостерігачами громадянської мережі «ОПОРА» на виборчій дільниці в селі Крухиничі Локачинського району. У матеріалі вказується, що виборча комісія не проставила печатку на одному із контрольних листів та вкинула його у скриньку для голосування.



Поліція зареєструвала також повідомлення що стосується, виявленого спостерігачами громадянської мережі «ОПОРА» на одній із виборчих дільниць у райцентрі Горохів факту порушення порядку видачі бюлетенів.



Окрім цього, по 10:30 до поліції надійшло повідомлення з однієї з виборчих дільниць у місті Нововолинськ проте, що невідома особа сфотографувала бюлетень.



За всіма повідомленнями поліція проводить перевірку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11 годину поліція Волині зареєструвала шість повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства.О 8.20 на одній із виборчих дільниць у Луцьку співробітник поліції виявив факт фотографування виборцем бюлетеня. Близько 9 години ранку на лінію служби «102» поліції звернулася жителька села Коритниця Локачинського району. Заявниця повідомила, що її дані відсутні у списках виборців. Повідомляє поліція Волині Поліцейські також зареєстрували повідомлення, щодо можливих порушень виборчого законодавства за результатами моніторингу засобів масової інформації. Одне з них стосуються виявленого факту спостерігачами громадянської мережі «ОПОРА» на виборчій дільниці в селі Крухиничі Локачинського району. У матеріалі вказується, що виборча комісія не проставила печатку на одному із контрольних листів та вкинула його у скриньку для голосування.Поліція зареєструвала також повідомлення що стосується, виявленого спостерігачами громадянської мережі «ОПОРА» на одній із виборчих дільниць у райцентрі Горохів факту порушення порядку видачі бюлетенів.Окрім цього, по 10:30 до поліції надійшло повідомлення з однієї з виборчих дільниць у місті Нововолинськ проте, що невідома особа сфотографувала бюлетень.За всіма повідомленнями поліція проводить перевірку.

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