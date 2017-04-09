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«Треба? Бери» – у Луцьку волинянин роздає вербу. ФОТО

«Треба? Бери» – у Луцьку волинянин роздає вербу. ФОТО
На Центральному ринку у Луцьку рожищанин Віталій Дацюк благодійно роздавав вербу.

Табличка з написом «Треба? Бери. Можеш? Заплати». Поруч – гірка верби, яку таким чином продають-роздають у свято, пише Перший.

«Віталік з Рожища», – представився чоловік, який від ранку продає вербу із оголошенням «Треба? Бери!». Віталій Дацюк торгує на цьому ринку розсадою. У Вербну неділю привіз із собою і трохи в’язочок верби, поклав поруч. Сам же і написав оголошення.

«А шо мені шкода? Малий пішов нарізав. Жінка он поруч на ринку сидить – нав’язала стрічок. Хай беруть, кому треба. А раптом який пенсіонер не має грошей на вербу, то хай бере так. А хто має, то хай заплатить…» – каже він.

Заробити на такій акції Віталію вдалося не так і багато. У картонній коробці, в яку він збирає гроші за вербу: одно- і двогривневі купюри, копійки… У той час в центрі Луцька вербу продають щонайменше за 5, 10, 15 гривень, вербові композиції – за 50, 80 грн.

Втім, Віталій наголошує, робив же це не заради заробітку. Просто хотів, щоб верба була доступна навіть тим, хто не має на неї ні копійки. Але що точно вдалося Віталієві – так це підняти настрій усім, хто проходить повз і помічає це оголошення. Реагують на нього найчастіше з подивом і з усмішкою.

«Треба? Бери» – у Луцьку волинянин роздає вербу. ФОТО

«Треба? Бери» – у Луцьку волинянин роздає вербу. ФОТО

«Треба? Бери» – у Луцьку волинянин роздає вербу. ФОТО

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Теги: верба, ринок, акція, Віталій Дацюк
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