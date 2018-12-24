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Як святкували Великдень луцькі католики. ФОТО

Як святкували Великдень луцькі католики. ФОТО
Луцька римо-католицька громада зібралася в кафедральному костелі святих апостолів Петра та Павла на Великоднє Богослужіння. Цьогорічна Пасха для християн західного обряду припадає на 21 квітня.

На урочисту месу прийшли сотні вірян, щоб віддати шану Господу. Привітав прихожан єпископ Віталій Скомаровський.

Розділити радість Христового Воскресіння прийшли представники влади: голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук.

До речі, зазвичай різниця між Великоднем у католиків та православних становить 13 днів, але у 2019 році вона складе лише 1 тиждень, через різні підходи до обчислення дати Пасхи.

Окрім того, у Луцьку було бмежено в'їзд транспорту на декілька вулиць Старого міста.


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Теги: Великдень, католики, меса, костел
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