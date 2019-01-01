вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьким підприємствам хочуть дати пільги на сплату земельного податку

Луцьким підприємствам хочуть дати пільги на сплату земельного податку
У Луцьку планують запровадити пільги на сплату земельного податку для підприємств промисловості.

Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Ігор Поліщук нагадав, що торік підняли ставки на сплату податку з 1,5 % до 2 %. Відтак, підприємства звертаються з проханням знизити ставку.

«Вважаю, що ми маємо створити умови для роботи промислових підприємств. Сплата ПДФО значно більша, ніж земельний податок. Треба, щоб підприємства не реєструвалися в районі, бо там нижча ставка», - зауважив він.

До слова, у низці інших великих міст ставка земельного податку значно нижча, аніж у Луцьку. Так, наприклад, у Львові та Житомирі – 1 %, у Дніпрі – 1,5 %.

Відтак, у Луцьку на найближчій сесії міської ради планують розглянути питання про надання пільг на сплату земельного податку для підприємств промисловості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: земля, Луцьк, пільги, податок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»
Сьогодні, 10:58
Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах
Сьогодні, 10:56
Луцьким підприємствам хочуть дати пільги на сплату земельного податку
Сьогодні, 10:46
Патрульні показали, у яких умовах жили у волинській «глибинці» під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Розповіли про стан хлопчика, який травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
27 березень, 11:55
Я цьому не вірю, – директор ЛПЕ про рахування пільговиків у тролейбусах Я цьому не вірю, – директор ЛПЕ про рахування пільговиків у тролейбусах
20 березень, 09:54
Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок
19 лютий, 09:25
Луцькі заклади і магазини не платять податків та не оформлюють працівників Луцькі заклади і магазини не платять податків та не оформлюють працівників
23 січень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – затор через аварію на проблемному перехресті
Сьогодні, 11:17
 0
Підтримка «Ласки» і чергування катафалка: у Луцьку поділять «тролейбусні» гроші
Сьогодні, 11:11
 0
Голова Львівської ОДА пішов з посади. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 0
У Луцьку автомобіль збив двох людей
Сьогодні, 11:01
 0
У Ковелі горіла будівля колишнього заводу «Турія»
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8