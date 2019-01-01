Луцьким підприємствам хочуть дати пільги на сплату земельного податку

У Луцьку планують запровадити пільги на сплату земельного податку для підприємств промисловості.Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатнагадав, що торік підняли ставки на сплату податку з 1,5 % до 2 %. Відтак, підприємства звертаються з проханням знизити ставку.«Вважаю, що ми маємо створити умови для роботи промислових підприємств. Сплата ПДФО значно більша, ніж земельний податок. Треба, щоб підприємства не реєструвалися в районі, бо там нижча ставка», - зауважив він.До слова, у низці інших великих міст ставка земельного податку значно нижча, аніж у Луцьку. Так, наприклад, у Львові та Житомирі – 1 %, у Дніпрі – 1,5 %.Відтак, у Луцьку на найближчій сесії міської ради планують розглянути питання про надання пільг на сплату земельного податку для підприємств промисловості.