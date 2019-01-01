Волинянин чистив ставок і натрапив на гранату

На Волині сапери знешкодили 3 боєприпаси часів Другої Світової війни.Зокрема, напередодні мешканець села Охнівка Володимир-Волинського району під час очищення ставка виявив металевий предмет, схожий на боєприпас, - пише УДСНС України у Волинській області.Небезпечну заіржавілу знахідку, схожу на гранату, він не став зачіпати, а зателефонував до служби порятунку 101.Фахівці ДСНС, які прибули за викликом, констатували: знахідка – із розряду вибухонебезпечних, це ручна граната. Після детального обстеження території сапери ДСНС знайшли ще два артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Всі боєприпаси вилучили та транспортували до спеціального майданчика, де й знищили.Загалом за минулий тиждень працівники групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 19 вибухонебезпечних предметів часів 1-ї та 2-ї Світових воєн.