На Волині проведуть чемпіонат Європи з мотокросу





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Буде проведено етап чемпіонату Європи у класі 65 куб. см - 85 куб. см (EMX Open) та змагання на кубок М. Клімашевського, який спортсмени виборюватимуть на мотоциклах 50 куб. см. Ковель прийматиме представників з 14-ти країн світу.



Чемпіонат пройде під патронатом голови Волинської облдержадміністрації та за підтримки Ковельського міського голови Олега Кіндера, народного депутата України Степана Івахіва та Товариства сприяння обороні України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-5 травня у Ковелі, в урочищі Люблинець, відбудуться змагання з мотокросу.Повідомляє КовельPost Буде проведено етап чемпіонату Європи у класі 65 куб. см - 85 куб. см (EMX Open) та змагання на кубок М. Клімашевського, який спортсмени виборюватимуть на мотоциклах 50 куб. см. Ковель прийматиме представників з 14-ти країн світу.Чемпіонат пройде під патронатом голови Волинської облдержадміністрації та за підтримки Ковельського міського голови Олега Кіндера, народного депутата України Степана Івахіва та Товариства сприяння обороні України.

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