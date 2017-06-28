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На Волині проведуть чемпіонат Європи з мотокросу

На Волині проведуть чемпіонат Європи з мотокросу
4-5 травня у Ковелі, в урочищі Люблинець, відбудуться змагання з мотокросу.

Повідомляє КовельPost.

Буде проведено етап чемпіонату Європи у класі 65 куб. см - 85 куб. см (EMX Open) та змагання на кубок М. Клімашевського, який спортсмени виборюватимуть на мотоциклах 50 куб. см. Ковель прийматиме представників з 14-ти країн світу.

Чемпіонат пройде під патронатом голови Волинської облдержадміністрації та за підтримки Ковельського міського голови Олега Кіндера, народного депутата України Степана Івахіва та Товариства сприяння обороні України.

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Теги: Ковель, чемпіонат Європи, мотокрос
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