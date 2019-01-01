В аварії загинув поліцейський з Волині
Сьогодні, 10:59
Вранці 23 квітня а аварії загинув лейтенант поліції Ківерцівського відділу поліції Віктор Соколюк. Правоохоронець перебував поза службою.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
ДТП сталася на автодорозі, сполученням «Київ-Чоп», поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району Житомирської області.
Керівництво Головного управління Національної поліції у Волинській області, особовий склад поліції Волині висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
ДТП сталася на автодорозі, сполученням «Київ-Чоп», поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району Житомирської області.
Керівництво Головного управління Національної поліції у Волинській області, особовий склад поліції Волині висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого.
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Коментарі 1
Шкода лося.
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