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В аварії загинув поліцейський з Волині

В аварії загинув поліцейський з Волині
Вранці 23 квітня а аварії загинув лейтенант поліції Ківерцівського відділу поліції Віктор Соколюк. Правоохоронець перебував поза службою.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

ДТП сталася на автодорозі, сполученням «Київ-Чоп», поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району Житомирської області.

Керівництво Головного управління Національної поліції у Волинській області, особовий склад поліції Волині висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого.




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Теги: аварія, поліція, смерть, Волинь
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Коментарі 1
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Шкода лося.
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