В аварії загинув поліцейський з Волині

Віктор Соколюк. Правоохоронець перебував поза службою.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



ДТП сталася на автодорозі, сполученням «Київ-Чоп», поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району Житомирської області.



Керівництво Головного управління Національної поліції у Волинській області, особовий склад поліції Волині висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 23 квітня а аварії загинув лейтенант поліції Ківерцівського відділу поліції. Правоохоронець перебував поза службою.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.ДТП сталася на автодорозі, сполученням «Київ-Чоп», поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району Житомирської області.Керівництво Головного управління Національної поліції у Волинській області, особовий склад поліції Волині висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію