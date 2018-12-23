вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО

Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороди воїнам вручили згідно з указом Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба бригади у Facebook.

Високі нагороди Руслану Кьочарієву, Тарасу Сюмаку, Максиму Конотопському та Олександру Степаняну на плацу нашої військової частини урочисто вручив командир 14 окремої механізованої бригади полковник Сергій Войченко, подякувавши військовослужбовцям за виявлені під час виконання завдань за призначенням мужність та героїзм.

"Шановні побратими! Від щирого серця вітаємо вас із високими відзнаками! Пишаємося тим, що маємо честь служити з вами пліч-о-пліч!" - йдеться у повідомленні бригади.

Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військовослужбовці, 14 бригада, ордени, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Янукович хоче повернутися в Україну
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:06
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:48
У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Епіфаній приїде на Волинь
Сьогодні, 07:13
Схожі новини
Волинські лісівники передали новорічні подарунки для бійців 14-ої бригади. ФОТО Волинські лісівники передали новорічні подарунки для бійців 14-ої бригади. ФОТО
23 грудень, 2018, 15:30
Народжена і загартована в боях: волинській бригаді виповнилося 4 роки Народжена і загартована в боях: волинській бригаді виповнилося 4 роки
11 грудень, 2018, 07:06
З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим
26 вересень, 2018, 08:04
Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО
25 липень, 2018, 22:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день категорично не можна рубати дерева
Сьогодні, 09:19
 0
Янукович хоче повернутися в Україну
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:06
 0
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:48
 0
У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Медіа
відео
1/8