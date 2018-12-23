Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО

Петра Порошенка.



Про це повідомляє прес-служба бригади у



Високі нагороди Руслану Кьочарієву, Тарасу Сюмаку, Максиму Конотопському та Олександру Степаняну на плацу нашої військової частини урочисто вручив командир 14 окремої механізованої бригади полковник Сергій Войченко, подякувавши військовослужбовцям за виявлені під час виконання завдань за призначенням мужність та героїзм.



"Шановні побратими! Від щирого серця вітаємо вас із високими відзнаками! Пишаємося тим, що маємо честь служити з вами пліч-о-пліч!" - йдеться у повідомленні бригади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороди воїнам вручили згідно з указом Президента УкраїниПро це повідомляє прес-служба бригади у Facebook Високі нагородитана плацу нашої військової частини урочисто вручив командир 14 окремої механізованої бригади полковник, подякувавши військовослужбовцям за виявлені під час виконання завдань за призначенням мужність та героїзм."Шановні побратими! Від щирого серця вітаємо вас із високими відзнаками! Пишаємося тим, що маємо честь служити з вами пліч-о-пліч!" - йдеться у повідомленні бригади.

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