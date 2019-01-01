На Волині «блакитні доріжки» підкорювали особливі спортсмени. ФОТО





Учні тренерів-викладачів комплексної ДЮСШ Олени Кравченко, Юлії Супрунович, Юрія Коцюби та Катерини Прадійчук посіли призові місця у дистанціях 50 м - брас, 50 м, 100 м - вільний стиль, 50 м - на спині, 150 м, 200 м - комплексне плавання та 50 м - батерфляй.



Хорошу підготовку і майстерність показали Марія Гуль, Анастасія Максимук, Олександр Марковський, Богдан Матвіюк, Влад Шевчук, Михайло Давидюк, Вікторія Куць, Максим Вакулюк, Стас Самойленко та Михайло Савон.





Високі результати продемонстрували також вихованці тренера-викладача Сергія Панасюка: Максим Макарчук, Володимир Нечипорук та Михайло Кондаревич.





Переможці та призери нагороджені медалями та грамотами відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.



За результатами змагань буде проведено відбір кращих плавців для формування збірної команди міста для участі в обласних змаганнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У басейні Комплексної ДЮСШ ім.Є.Кондратовича відбулись змагання з плавання на кубок м.Ковеля серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.Учні тренерів-викладачів комплексної ДЮСШтапосіли призові місця у дистанціях 50 м - брас, 50 м, 100 м - вільний стиль, 50 м - на спині, 150 м, 200 м - комплексне плавання та 50 м - батерфляй.Хорошу підготовку і майстерність показалитаВисокі результати продемонстрували також вихованці тренера-викладачатаПереможці та призери нагороджені медалями та грамотами відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.За результатами змагань буде проведено відбір кращих плавців для формування збірної команди міста для участі в обласних змаганнях.

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