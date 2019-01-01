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На Волині «блакитні доріжки» підкорювали особливі спортсмени. ФОТО

На Волині «блакитні доріжки» підкорювали особливі спортсмени. ФОТО
У басейні Комплексної ДЮСШ ім.Є.Кондратовича відбулись змагання з плавання на кубок м.Ковеля серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Учні тренерів-викладачів комплексної ДЮСШ Олени Кравченко, Юлії Супрунович, Юрія Коцюби та Катерини Прадійчук посіли призові місця у дистанціях 50 м - брас, 50 м, 100 м - вільний стиль, 50 м - на спині, 150 м, 200 м - комплексне плавання та 50 м - батерфляй.

Хорошу підготовку і майстерність показали Марія Гуль, Анастасія Максимук, Олександр Марковський, Богдан Матвіюк, Влад Шевчук, Михайло Давидюк, Вікторія Куць, Максим Вакулюк, Стас Самойленко та Михайло Савон.

На Волині «блакитні доріжки» підкорювали особливі спортсмени. ФОТО

Високі результати продемонстрували також вихованці тренера-викладача Сергія Панасюка: Максим Макарчук, Володимир Нечипорук та Михайло Кондаревич.

На Волині «блакитні доріжки» підкорювали особливі спортсмени. ФОТО

Переможці та призери нагороджені медалями та грамотами відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради.

За результатами змагань буде проведено відбір кращих плавців для формування збірної команди міста для участі в обласних змаганнях.

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Теги: басейн, змагання, особливі дітки, Ковель
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