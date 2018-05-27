За мить від біди: на Волині «швидка» потрапила в аварійну ситуацію. ВІДЕО





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У Ковелі 19 квітня майже о дев'ятій вечора бригада екстреної медичної допомоги рухалася на терміновий виклик на повній швидкості та з увімкненими маячками.



Несподівано з іншої сторони виїхав автомобіль, порушуючи ПДР, не надавши переваги в русі автомобілю екстреної допомоги, чим поставив під загрозу своє життя і життя членів бригади.



На щастя, водій «швидкої» швидко зреагував та зіткнення вдалося уникнути.



"Шановні учасники дорожнього руху, не порушуйте правил дорожнього руху, пропускайте екстрену медичну допомогу, можливо вона поспішає саме до ваших родичів", - звертаються медики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі мікроавтобус ледве не підрізав карету «швидкої».Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф У Ковелі 19 квітня майже о дев'ятій вечора бригада екстреної медичної допомоги рухалася на терміновий виклик на повній швидкості та з увімкненими маячками.Несподівано з іншої сторони виїхав автомобіль, порушуючи ПДР, не надавши переваги в русі автомобілю екстреної допомоги, чим поставив під загрозу своє життя і життя членів бригади.На щастя, водій «швидкої» швидко зреагував та зіткнення вдалося уникнути."Шановні учасники дорожнього руху, не порушуйте правил дорожнього руху, пропускайте екстрену медичну допомогу, можливо вона поспішає саме до ваших родичів", - звертаються медики.

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