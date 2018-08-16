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«ПортСity» влаштовує масовий велопробіг*

«ПортСity» влаштовує масовий велопробіг*
Вже традиційно ТРЦ «ПортCity» кличе усіх любителів активного відпочинку на Велодень-2019, який відбудеться 26 травня 2019 року біля ТРЦ.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Збір учасників розпочнеться з 09.00 години. Об 11.00 годині стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.

Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з перегонами, розвагами та подарунками. А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, буде проведено лотерею з цінними призами.

Захід організовують спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та Спортивним Клубом «Лучеськ».

«ПортСity» влаштовує масовий велопробіг*


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Теги: велопробіг, Луцьк
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