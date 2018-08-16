«ПортСity» влаштовує масовий велопробіг*

Вже традиційно ТРЦ «ПортCity» кличе усіх любителів активного відпочинку на Велодень-2019, який відбудеться 26 травня 2019 року біля ТРЦ.Про це повідомляє прес-служба закладу.Збір учасників розпочнеться з 09.00 години. Об 11.00 годині стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з перегонами, розвагами та подарунками. А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, буде проведено лотерею з цінними призами.Захід організовують спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та Спортивним Клубом «Лучеськ».