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Старим дверям та вікнам у Луцьку дадуть друге життя

Старим дверям та вікнам у Луцьку дадуть друге життя
У Луцьку будуть реставрувати автентичні вхідні двері, вікна та балкони на об’єктах культурної спадщини міста.

Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.

За словами депутата Андрія Білана, програму «Автентичний Луцьк» планують реалізовувати впродовж двох років – 2019-2020.

«Усі ми розуміємо, що у нас є історичні об’єкти, що потребують особливої уваги. Буде передбачатися співфінансування на реставрацію дверей – 70 % дає бюджет і 30 % - мешканці. Балкони – 60 на 40 % відповідно», - зауважив він.

Реставрують двері та вікна вже давно за подібними програмами у Львові, Івано-Франківську, тому долучитися до збереження історичної спадщини хоче і Луцьк.

Першочергово відреставрують історично цінні двері за адресами: вул. Словацького,1; вул. Крилова, 3; вул. Кривий Вал, 32; вул. Лесі Українки, 7; вул. Ковельська, 18.

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Теги: двері, Луцьк, реставрація
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