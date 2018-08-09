Чоловік з Волині відсидить три роки в тюрмі через крадіжку з пилорами
Сьогодні, 11:57
48-річний житель Маневицького району викрав електродвигун з пилорами. Маневицький районний суд визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Волині.
Крадіжка трапилася наприкінці грудня минулого року. У селищі Колки Маневицького району зловмисник викрав із території лісопилорами електродвигун, вартістю понад 3 тисячі гривень.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що правопорушення скоїв раніше судимий за майнові злочини 48-річний житель цього ж району. Викрадений двигун поліція вилучила, та після проведення необхідних експертиз повернула власнику.
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Про це повідомляє поліція Волині.
Крадіжка трапилася наприкінці грудня минулого року. У селищі Колки Маневицького району зловмисник викрав із території лісопилорами електродвигун, вартістю понад 3 тисячі гривень.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що правопорушення скоїв раніше судимий за майнові злочини 48-річний житель цього ж району. Викрадений двигун поліція вилучила, та після проведення необхідних експертиз повернула власнику.
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