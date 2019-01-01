Колишній розвідник Нацгвардії очолив банду, яка вимагала у людей гроші
Сьогодні, 12:49
У Запоріжжі викрили кримінальне угруповання, учасники якого спеціалізувались на вимаганні грошей у людей.
Організатором групи був колишній інструктор-розвідник однієї з військових частин Нацгвардії.
До складу банди також входили раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів мешканці обласного центру.
Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали з громадян кошти за «владнання інциденту». У разі відмови бандити погрожували потерпілим фізичною розправою та знищенням майна.
Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисниками п’яти тисяч доларів США від мешканки обласного центру. Організатора та одного з активних учасників угруповання правоохоронці затримали у Запоріжжі під час одержання обумовленої суми.
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Організатором групи був колишній інструктор-розвідник однієї з військових частин Нацгвардії.
До складу банди також входили раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів мешканці обласного центру.
Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали з громадян кошти за «владнання інциденту». У разі відмови бандити погрожували потерпілим фізичною розправою та знищенням майна.
Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисниками п’яти тисяч доларів США від мешканки обласного центру. Організатора та одного з активних учасників угруповання правоохоронці затримали у Запоріжжі під час одержання обумовленої суми.
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