Попереджав наркоторговців про поліцію: в Бразилії заарештували папугу





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Один із співробітників, який брав участь в операції, підтвердив дані про птаха. За його словами, папугу явно дресирували – при наближенні поліцейських він закричав: “Мама, поліція!”. Але наркоторговців все одно заарештували.



З моменту “арешту” птах не вимовила жодного слова в присутності поліцейських. Це підтвердив місцевий ветеринар: “У приміщенні було багато офіцерів, але птах мовчав”. Папугу передали бразильському зоопарку – в липні його випустять на свободу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бразильська поліція під час рейду на наркопритон в штаті Піауї затримала не тільки пару торговців кокаїном, а й їх папугу.Як пише The Guardian , господарі навчили птаха попереджати про прихід офіцерів, – передає Еспресо Один із співробітників, який брав участь в операції, підтвердив дані про птаха. За його словами, папугу явно дресирували – при наближенні поліцейських він закричав: “Мама, поліція!”. Але наркоторговців все одно заарештували.З моменту “арешту” птах не вимовила жодного слова в присутності поліцейських. Це підтвердив місцевий ветеринар: “У приміщенні було багато офіцерів, але птах мовчав”. Папугу передали бразильському зоопарку – в липні його випустять на свободу.

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