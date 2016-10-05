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Попереджав наркоторговців про поліцію: в Бразилії заарештували папугу

Попереджав наркоторговців про поліцію: в Бразилії заарештували папугу
Бразильська поліція під час рейду на наркопритон в штаті Піауї затримала не тільки пару торговців кокаїном, а й їх папугу.

Як пише The Guardian, господарі навчили птаха попереджати про прихід офіцерів, – передає Еспресо.

Один із співробітників, який брав участь в операції, підтвердив дані про птаха. За його словами, папугу явно дресирували – при наближенні поліцейських він закричав: “Мама, поліція!”. Але наркоторговців все одно заарештували.

З моменту “арешту” птах не вимовила жодного слова в присутності поліцейських. Це підтвердив місцевий ветеринар: “У приміщенні було багато офіцерів, але птах мовчав”. Папугу передали бразильському зоопарку – в липні його випустять на свободу.

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Теги: Бразилія, поліція, папуга, арешт, наркоторговці
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