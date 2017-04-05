На Волині соцпрацівники допомагають одиноким підготуватися до Великодня. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Тетяна Дунець 19 років працює у сфері надання соціальних послуг у Ківерцях. Прибирає у хатах, приносить продукти та порається на грядках. Великдень, розповідає жінка, період особливої підготовки.



Тетяна Дунець до кожного з підопічних навідується тричі на тиждень. Ківерчанка Марія Табала каже, що сама не впоралась би із усією передсвятковою роботою.



На обійсті та в хаті Ніни Сидорчук вже прибрано. Жінка, якій незабаром виповниться 85-ть років, сама спече паску. Каже, що сьогодні соціальна робітниця, яка приходить до неї упродовж 15-ти років, купила необхідні продукти.



Заступниця директора Ківерцівського районного терцентру Ірина Кочетова розповіла, що генеральне прибирання у кожній оселі соціальні робітники проводять двічі на рік.



Ірина Кочетова каже, що у Ківерцівському районі на соціальному обслуговуванні перебуває понад 1700 мешканців. Різні види соціальних допомог надають 65 робітників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території області соціальні робітники перед святами наводять лад у оселях та на городі своїх підопічних.Про це йдеться в сюжеті Суспільного 19 років працює у сфері надання соціальних послуг у Ківерцях. Прибирає у хатах, приносить продукти та порається на грядках. Великдень, розповідає жінка, період особливої підготовки.Тетяна Дунець до кожного з підопічних навідується тричі на тиждень. Ківерчанкакаже, що сама не впоралась би із усією передсвятковою роботою.На обійсті та в хатівже прибрано. Жінка, якій незабаром виповниться 85-ть років, сама спече паску. Каже, що сьогодні соціальна робітниця, яка приходить до неї упродовж 15-ти років, купила необхідні продукти.Заступниця директора Ківерцівського районного терцентрурозповіла, що генеральне прибирання у кожній оселі соціальні робітники проводять двічі на рік.Ірина Кочетова каже, що у Ківерцівському районі на соціальному обслуговуванні перебуває понад 1700 мешканців. Різні види соціальних допомог надають 65 робітників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію