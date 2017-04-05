На Волині соцпрацівники допомагають одиноким підготуватися до Великодня. ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
На території області соціальні робітники перед святами наводять лад у оселях та на городі своїх підопічних.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Тетяна Дунець 19 років працює у сфері надання соціальних послуг у Ківерцях. Прибирає у хатах, приносить продукти та порається на грядках. Великдень, розповідає жінка, період особливої підготовки.
Тетяна Дунець до кожного з підопічних навідується тричі на тиждень. Ківерчанка Марія Табала каже, що сама не впоралась би із усією передсвятковою роботою.
На обійсті та в хаті Ніни Сидорчук вже прибрано. Жінка, якій незабаром виповниться 85-ть років, сама спече паску. Каже, що сьогодні соціальна робітниця, яка приходить до неї упродовж 15-ти років, купила необхідні продукти.
Заступниця директора Ківерцівського районного терцентру Ірина Кочетова розповіла, що генеральне прибирання у кожній оселі соціальні робітники проводять двічі на рік.
Ірина Кочетова каже, що у Ківерцівському районі на соціальному обслуговуванні перебуває понад 1700 мешканців. Різні види соціальних допомог надають 65 робітників.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Тетяна Дунець 19 років працює у сфері надання соціальних послуг у Ківерцях. Прибирає у хатах, приносить продукти та порається на грядках. Великдень, розповідає жінка, період особливої підготовки.
Тетяна Дунець до кожного з підопічних навідується тричі на тиждень. Ківерчанка Марія Табала каже, що сама не впоралась би із усією передсвятковою роботою.
На обійсті та в хаті Ніни Сидорчук вже прибрано. Жінка, якій незабаром виповниться 85-ть років, сама спече паску. Каже, що сьогодні соціальна робітниця, яка приходить до неї упродовж 15-ти років, купила необхідні продукти.
Заступниця директора Ківерцівського районного терцентру Ірина Кочетова розповіла, що генеральне прибирання у кожній оселі соціальні робітники проводять двічі на рік.
Ірина Кочетова каже, що у Ківерцівському районі на соціальному обслуговуванні перебуває понад 1700 мешканців. Різні види соціальних допомог надають 65 робітників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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