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На Волині соцпрацівники допомагають одиноким підготуватися до Великодня. ВІДЕО

На Волині соцпрацівники допомагають одиноким підготуватися до Великодня. ВІДЕО
На території області соціальні робітники перед святами наводять лад у оселях та на городі своїх підопічних.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Тетяна Дунець 19 років працює у сфері надання соціальних послуг у Ківерцях. Прибирає у хатах, приносить продукти та порається на грядках. Великдень, розповідає жінка, період особливої підготовки.

Тетяна Дунець до кожного з підопічних навідується тричі на тиждень. Ківерчанка Марія Табала каже, що сама не впоралась би із усією передсвятковою роботою.

На обійсті та в хаті Ніни Сидорчук вже прибрано. Жінка, якій незабаром виповниться 85-ть років, сама спече паску. Каже, що сьогодні соціальна робітниця, яка приходить до неї упродовж 15-ти років, купила необхідні продукти.

Заступниця директора Ківерцівського районного терцентру Ірина Кочетова розповіла, що генеральне прибирання у кожній оселі соціальні робітники проводять двічі на рік.

Ірина Кочетова каже, що у Ківерцівському районі на соціальному обслуговуванні перебуває понад 1700 мешканців. Різні види соціальних допомог надають 65 робітників.


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Теги: соціальні працівники, допомога, прибирання, Великдень
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