Весняний Світязь і оновлена набережна з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 12:33
Волинянин Віктор Козел виклав фотографії набережної та озера Світязь з висоти пташиного польоту.
Їх чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах видно всю весняну красу найпопулярнішого волинського курорту.
«Весняний Світязь та оновлена набережна», - коротко написав у своєму пості Віктор Козел.
Нагадаємо, у селі Святязь тривають роботи в рамках реалізації інфраструктурного проекту «Покращення екологічної ситуація у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь». У рамках проекту передбачене проведення 150-ти км каналізації.
Зокрема,у селі Світязь цьогоріч планують провести 40 км і таким чином охопити увесь населений пункт.
Та окрім того, спільно із представниками Шацького НПП та місцевої влади працюють і над інфраструктурою селища та облаштуванням пляжу, аби зробити містечко туристично привабливішим.
Для прикладу, за кошти місцевих бюджетів виготовляють проекти ринку та торгових магазинів, які хочуть встановити там, щоби упорядкувати стихійну торгівлю.
Варто зауважити, що в перспективі розглядають варіант створення дороги, яка дозволить до автостанції села Світязь їхати іншим шляхом, щоби розвантажити дорогу вздовж Набережної. А саму вулицю біля пляжу зробити пішохідною.
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Їх чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах видно всю весняну красу найпопулярнішого волинського курорту.
«Весняний Світязь та оновлена набережна», - коротко написав у своєму пості Віктор Козел.
Нагадаємо, у селі Святязь тривають роботи в рамках реалізації інфраструктурного проекту «Покращення екологічної ситуація у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь». У рамках проекту передбачене проведення 150-ти км каналізації.
Зокрема,у селі Світязь цьогоріч планують провести 40 км і таким чином охопити увесь населений пункт.
Та окрім того, спільно із представниками Шацького НПП та місцевої влади працюють і над інфраструктурою селища та облаштуванням пляжу, аби зробити містечко туристично привабливішим.
Для прикладу, за кошти місцевих бюджетів виготовляють проекти ринку та торгових магазинів, які хочуть встановити там, щоби упорядкувати стихійну торгівлю.
Варто зауважити, що в перспективі розглядають варіант створення дороги, яка дозволить до автостанції села Світязь їхати іншим шляхом, щоби розвантажити дорогу вздовж Набережної. А саму вулицю біля пляжу зробити пішохідною.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали, який вигляд має оновлена набережна Світязю. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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