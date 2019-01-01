Друзі вбивць Каті Литкіної побили родичку дівчини у Нововолинську, – ЗМІ





Про це пише



Того дня Олена після 22 години поверталася з роботи проспектом Перемоги. Біля поліклініки для дорослих зайшла у хвіртку, аби спуститись територією лікарні на вулицю Стуса (де «Край»).



Жінка побачила двох молодиків і почула за спиною: «Це одна з Литкіних!»



Олена прискорила ходу, проте невідомі пішли слідом за нею. Біля сходів вони шарпонули Олену, жінка впала.



Молодики били її ногами в голову, копали у спину і били у ребра.



Олені дивом вдалося підвестись і втекти. Діставшись додому, жінка викликала поліцію. Наступного дня звернулась за медичною допомогою. Є підозра на серйозні травми.



Зауважують також, що Олена жодного разу не була в судах, де розглядали справу про вбивство Каті. Не потрапляла в об’єктив фотокамер. Її не викликали за свідка. Жінка просто далека родичка Каті й ніде цього не афішує.



Мешкає в одній багатоповерхівці з Андрієм Юзвиком – другом одного із вбивць - Назара Статочнюка. Він давав покази у суді – казав, що Назара знає з дитсадка, разом навчались у школі, у коледжі, що Назар – добрий хлопець, завжди готовий прийти на допомогу.



Нагадаємо, 26 березня двох братів, які вбили волинянку Катю Литкіну, засудили до 13, 6 та 14, 6 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Нововолинська 27 березня двоє невідомих побили родичку вбитої дівчини з шахтарського міста Каті Литкіної. За місяць зловмисників так і не знайшли.Про це пише Радар Того дня Олена після 22 години поверталася з роботи проспектом Перемоги. Біля поліклініки для дорослих зайшла у хвіртку, аби спуститись територією лікарні на вулицю Стуса (де «Край»).Жінка побачила двох молодиків і почула за спиною: «Це одна з Литкіних!»Олена прискорила ходу, проте невідомі пішли слідом за нею. Біля сходів вони шарпонули Олену, жінка впала.Молодики били її ногами в голову, копали у спину і били у ребра.Олені дивом вдалося підвестись і втекти. Діставшись додому, жінка викликала поліцію. Наступного дня звернулась за медичною допомогою. Є підозра на серйозні травми.Зауважують також, що Олена жодного разу не була в судах, де розглядали справу про вбивство Каті. Не потрапляла в об’єктив фотокамер. Її не викликали за свідка. Жінка просто далека родичка Каті й ніде цього не афішує.Мешкає в одній багатоповерхівці з– другом одного із вбивць - Назара Статочнюка. Він давав покази у суді – казав, що Назара знає з дитсадка, разом навчались у школі, у коледжі, що Назар – добрий хлопець, завжди готовий прийти на допомогу.Нагадаємо, 26 березня двох братів, які вбили волинянку Катю Литкіну,

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