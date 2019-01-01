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Друзі вбивць Каті Литкіної побили родичку дівчини у Нововолинську, – ЗМІ

Друзі вбивць Каті Литкіної побили родичку дівчини у Нововолинську, – ЗМІ
У центрі Нововолинська 27 березня двоє невідомих побили родичку вбитої дівчини з шахтарського міста Каті Литкіної. За місяць зловмисників так і не знайшли.

Про це пише Радар.

Того дня Олена після 22 години поверталася з роботи проспектом Перемоги. Біля поліклініки для дорослих зайшла у хвіртку, аби спуститись територією лікарні на вулицю Стуса (де «Край»).

Жінка побачила двох молодиків і почула за спиною: «Це одна з Литкіних!»

Олена прискорила ходу, проте невідомі пішли слідом за нею. Біля сходів вони шарпонули Олену, жінка впала.

Молодики били її ногами в голову, копали у спину і били у ребра.

Олені дивом вдалося підвестись і втекти. Діставшись додому, жінка викликала поліцію. Наступного дня звернулась за медичною допомогою. Є підозра на серйозні травми.

Зауважують також, що Олена жодного разу не була в судах, де розглядали справу про вбивство Каті. Не потрапляла в об’єктив фотокамер. Її не викликали за свідка. Жінка просто далека родичка Каті й ніде цього не афішує.

Мешкає в одній багатоповерхівці з Андрієм Юзвиком – другом одного із вбивць - Назара Статочнюка. Він давав покази у суді – казав, що Назара знає з дитсадка, разом навчались у школі, у коледжі, що Назар – добрий хлопець, завжди готовий прийти на допомогу.

Нагадаємо, 26 березня двох братів, які вбили волинянку Катю Литкіну, засудили до 13, 6 та 14, 6 років позбавлення волі.

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Теги: Катя Литкіна, вбивство, Нововолинськ
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