«Без децентралізації усе могло б рухнути», – мер Дніпра в інтерв’ю луцькому телеканалу

Борис Філатов вважає, що реформа децентралізації дала містам гроші, проте не дала повноважень.



Як повідомляє Тарасу Шкітеру, яке вийшло в ефірі 12 каналу.



Він зазначив, що в Асоціації міст України існує домовленість між міськими головами про необхідність захищати та продовжувати децентралізацію:



«Сьогодні нас доганяють серйозні інфраструктурні проблеми, які не вирішувалися десятиліттями. Без децентралізації усе б могло рухнути».



Філатов зазначив, що надалі в рамках реформи децентралізації необхідно чітко розподілити повноваження місцевого самоврядування з центральними органами влади та прийняти муніципальний кодекс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дніпровський міський головавважає, що реформа децентралізації дала містам гроші, проте не дала повноважень.Як повідомляє «Конкурент» , про це мер Дніпра сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу «Протилежний погляд Live», яке вийшло в ефірі 12 каналу.Він зазначив, що в Асоціації міст України існує домовленість між міськими головами про необхідність захищати та продовжувати децентралізацію:«Сьогодні нас доганяють серйозні інфраструктурні проблеми, які не вирішувалися десятиліттями. Без децентралізації усе б могло рухнути».Філатов зазначив, що надалі в рамках реформи децентралізації необхідно чітко розподілити повноваження місцевого самоврядування з центральними органами влади та прийняти муніципальний кодекс.

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