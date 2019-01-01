«Без децентралізації усе могло б рухнути», – мер Дніпра в інтерв’ю луцькому телеканалу
Сьогодні, 14:50
Дніпровський міський голова Борис Філатов вважає, що реформа децентралізації дала містам гроші, проте не дала повноважень.
Як повідомляє «Конкурент», про це мер Дніпра сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу «Протилежний погляд Live» Тарасу Шкітеру, яке вийшло в ефірі 12 каналу.
Він зазначив, що в Асоціації міст України існує домовленість між міськими головами про необхідність захищати та продовжувати децентралізацію:
«Сьогодні нас доганяють серйозні інфраструктурні проблеми, які не вирішувалися десятиліттями. Без децентралізації усе б могло рухнути».
Філатов зазначив, що надалі в рамках реформи децентралізації необхідно чітко розподілити повноваження місцевого самоврядування з центральними органами влади та прийняти муніципальний кодекс.
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Як повідомляє «Конкурент», про це мер Дніпра сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу «Протилежний погляд Live» Тарасу Шкітеру, яке вийшло в ефірі 12 каналу.
Він зазначив, що в Асоціації міст України існує домовленість між міськими головами про необхідність захищати та продовжувати децентралізацію:
«Сьогодні нас доганяють серйозні інфраструктурні проблеми, які не вирішувалися десятиліттями. Без децентралізації усе б могло рухнути».
Філатов зазначив, що надалі в рамках реформи децентралізації необхідно чітко розподілити повноваження місцевого самоврядування з центральними органами влади та прийняти муніципальний кодекс.
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