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«Без децентралізації усе могло б рухнути», – мер Дніпра в інтерв’ю луцькому телеканалу

«Без децентралізації усе могло б рухнути», – мер Дніпра в інтерв’ю луцькому телеканалу
Дніпровський міський голова Борис Філатов вважає, що реформа децентралізації дала містам гроші, проте не дала повноважень.

Як повідомляє «Конкурент», про це мер Дніпра сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу «Протилежний погляд Live» Тарасу Шкітеру, яке вийшло в ефірі 12 каналу.

Він зазначив, що в Асоціації міст України існує домовленість між міськими головами про необхідність захищати та продовжувати децентралізацію:

«Сьогодні нас доганяють серйозні інфраструктурні проблеми, які не вирішувалися десятиліттями. Без децентралізації усе б могло рухнути».

Філатов зазначив, що надалі в рамках реформи децентралізації необхідно чітко розподілити повноваження місцевого самоврядування з центральними органами влади та прийняти муніципальний кодекс.

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Теги: Борис Філатов, Протележний погляд, Тарас Шкітер
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