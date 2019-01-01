Поїли домашньої ковбаси: двоє людей госпіталізували з ботулізмом





Хворі споживали консервовану ковбасу домашнього приготування, - повідомляє



Із характерними симптомами, а це: розлад зору («туман», «сітка перед очима», двоїння очах), вираженою сухістю у роті, м’язовою слабкістю, утрудненим диханням та ковтання, їх госпіталізували до інфекційного відділення.





Діагноз лабораторно підтвердили у лабораторії особливо небезпечних інфекцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє мешканців села Мульчиці Володимирецького району, що на Рівненщині – 20-річний юнак та 46-річна жінка, внаслідок вживання недоброякісних продуктів, захворіли на ботулізм.Хворі споживали консервовану ковбасу домашнього приготування, - повідомляє РадіоТрек Із характерними симптомами, а це: розлад зору («туман», «сітка перед очима», двоїння очах), вираженою сухістю у роті, м’язовою слабкістю, утрудненим диханням та ковтання, їх госпіталізували до інфекційного відділення.Діагноз лабораторно підтвердили у лабораторії особливо небезпечних інфекцій.

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