Поїли домашньої ковбаси: двоє людей госпіталізували з ботулізмом
Сьогодні, 08:13
Двоє мешканців села Мульчиці Володимирецького району, що на Рівненщині – 20-річний юнак та 46-річна жінка, внаслідок вживання недоброякісних продуктів, захворіли на ботулізм.
Хворі споживали консервовану ковбасу домашнього приготування, - повідомляє РадіоТрек.
Із характерними симптомами, а це: розлад зору («туман», «сітка перед очима», двоїння очах), вираженою сухістю у роті, м’язовою слабкістю, утрудненим диханням та ковтання, їх госпіталізували до інфекційного відділення.
Діагноз лабораторно підтвердили у лабораторії особливо небезпечних інфекцій.
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Хворі споживали консервовану ковбасу домашнього приготування, - повідомляє РадіоТрек.
Із характерними симптомами, а це: розлад зору («туман», «сітка перед очима», двоїння очах), вираженою сухістю у роті, м’язовою слабкістю, утрудненим диханням та ковтання, їх госпіталізували до інфекційного відділення.
Діагноз лабораторно підтвердили у лабораторії особливо небезпечних інфекцій.
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