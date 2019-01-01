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У центрі Луцька відкриють унікальний джазовий заклад

У центрі Луцька відкриють унікальний джазовий заклад
У центрі Луцька незабаром відкриють унікальний для міста заклад - джазовий клуб.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів фотограф Роман Невестенко-Домбровський.

Безпосередньо Роман Невестенко-Домбровський, співорганізатор міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation» Віктор Грисюк та вокалістка Руслана Моклиця спільно працюють над відкриттям нового місця.

За словами Романа Невестенка-Домбровського, відкриття джазового клубу запланували в перших числах травня. Розташований він у центрі Луцька, однак поки всіх подробиць не розкривають і обіцяють поінформувати детальніше згодом.

Також відомо, що над меню для закладу попрацював знаний шеф-кухар Юрій Хазіпов.

"Це буде джазовий клуб, коктейль бар. Плануємо проводити культурні заходи, концерти джаз- та блюзменів. І ще багато іншого, але про все вже після відкриття", - зауважив він.

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Теги: джаз, заклади, Луцьк
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