У центрі Луцька відкриють унікальний джазовий заклад
Сьогодні, 19:00
У центрі Луцька незабаром відкриють унікальний для міста заклад - джазовий клуб.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів фотограф Роман Невестенко-Домбровський.
Безпосередньо Роман Невестенко-Домбровський, співорганізатор міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation» Віктор Грисюк та вокалістка Руслана Моклиця спільно працюють над відкриттям нового місця.
За словами Романа Невестенка-Домбровського, відкриття джазового клубу запланували в перших числах травня. Розташований він у центрі Луцька, однак поки всіх подробиць не розкривають і обіцяють поінформувати детальніше згодом.
Також відомо, що над меню для закладу попрацював знаний шеф-кухар Юрій Хазіпов.
"Це буде джазовий клуб, коктейль бар. Плануємо проводити культурні заходи, концерти джаз- та блюзменів. І ще багато іншого, але про все вже після відкриття", - зауважив він.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів фотограф Роман Невестенко-Домбровський.
Безпосередньо Роман Невестенко-Домбровський, співорганізатор міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation» Віктор Грисюк та вокалістка Руслана Моклиця спільно працюють над відкриттям нового місця.
За словами Романа Невестенка-Домбровського, відкриття джазового клубу запланували в перших числах травня. Розташований він у центрі Луцька, однак поки всіх подробиць не розкривають і обіцяють поінформувати детальніше згодом.
Також відомо, що над меню для закладу попрацював знаний шеф-кухар Юрій Хазіпов.
"Це буде джазовий клуб, коктейль бар. Плануємо проводити культурні заходи, концерти джаз- та блюзменів. І ще багато іншого, але про все вже після відкриття", - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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