У центрі Луцька відкриють унікальний джазовий заклад

У центрі Луцька незабаром відкриють унікальний для міста заклад - джазовий клуб.Про церозповів фотографБезпосередньо Роман Невестенко-Домбровський, співорганізатор міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation»та вокалісткаспільно працюють над відкриттям нового місця.За словами Романа Невестенка-Домбровського, відкриття джазового клубу запланували в перших числах травня. Розташований він у центрі Луцька, однак поки всіх подробиць не розкривають і обіцяють поінформувати детальніше згодом.Також відомо, що над меню для закладу попрацював знаний шеф-кухар"Це буде джазовий клуб, коктейль бар. Плануємо проводити культурні заходи, концерти джаз- та блюзменів. І ще багато іншого, але про все вже після відкриття", - зауважив він.