«Українців, які хочуть отримати російський паспорт, треба позбавляти громадянства і права голосувати», – Лапін

Володимир Путін підписав указ про



У тексті указу наголошується, що таке рішення ухвалено президентом РФ «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», на підставі «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права», відповідно до статті 29 Федерального закону номер 62 від 31 травня 2002 року «Про громадянство РФ». Про це пише



Народний депутат Ігор Лапін ще в грудні 2018 року наголошував про аналогічний сценарій з видачею документів у анексованому Криму, де потім з тими ж паспортами люди пішли на так званий “референдум”. Про це політик писав в своєму блозі на



Нічого нового не вигадали з моменту анексії Криму. Так само напередодні видавали паспорти, які потім “пішли” на референдум.



“Уявляєте, кого нам сьогодні наголосують у закордонних округах Росії люди з паспортами РФ на виборах і президента, і парламенту?! Це ще один елемент гібридної війни, в контексті “орусєнія” українців. В добровільно-примусовому порядку нашим громадянам, будуть “впарювати” громадянство і паспорти РФ. Але ми маємо вітати і всіляко сприяти людям, котрі в час збройної агресії прагнуть громадянства держави-агресора. Нехай краще вони будуть офіційно росіянами, ніж користаються перевагами українських паспортів і б’ють нас в спину на нашій землі”, – пише Лапін.



“Нікому не слід заважати отримати російське громадянство, відмовляти їх, звертатись до совісті, спогадів, вдячності, ще чогось – нікого й ніколи не слід зупиняти. Їхнє рішення зменшує небезпечний тягар для нашого суспільства і заодно зменшує роботу для СБУ. Але лише в тому випадку, якщо депутати в найкоротші терміни подбають про нормативну базу: як допустимо і прийнятно виявляти наявність російського громадянства, в який спосіб це має підтверджуватись перед законом, що і в якому порядку робити далі, як вирішувати господарські суперечки з тепер вже іноземними громадянами”, – зауважив нардеп.



В цьому контексті Лапін наголошує також на необхідності згуртуватися навколо законопроекту №9266, який позбавляє іноземців права обиратися і бути обраними на території України. Це стосується лише тих громадян, які присягнули на вірність іншій державі, отримали паспорт іншої держави, але ще в них залишився не анульований паспорт України. Дуже корисна для національної безпеки України ініціатива – лише слід забезпечити їй відповідний правовий супровід. Адже перш за все, громадянство – це відповідальність. Не стільки права, скільки обов’язки – як мінімум, поки країна протистоїть збройній навалі агресора.



“У нашому законодавстві є дуже небезпечна прогалина: відсутність правових механізмів позбавлення громадянства і головне – виборчих прав осіб, що є громадянами інших держав. Або як мінімум – позбавлення виборчих прав громадян ворожих до України держав, котрі мають до нас територіальні претензії. Таких небагато, ми їх всі прекрасно знаємо, тому перелік буде коротким і вичерпним”, – наголошує парламентар.



“Всі ми, на жаль, знайомі з практикою роботи більшості наших судів. Тому для таких випадків – формальне визнання власника російського паспорту більше не громадянином України – навряд чи варто в законі визначати обов’язковість судової процедури. Як мінімум до кінця окупації бодай найменшої латки нашої землі це має відбуватись за спрощеною процедурою: скажімо, достатньо наявності копії російського паспорту, засвідченої представником СБУ та поліції. Тоді вилучається український паспорт і на певний період надається тимчасова довідка – для залагодження питань з житлом, бізнесом, роботою, позиками тощо. Головне, щоб такі довідки не давали права на участь у виборах. Бо владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни”, – додав Лапін



“Жодних конфліктів не має виникати: ми ж не викидатимемо особу в нікуди. Тепер людина має громадянство іншої держави – ми з цим беззаперечно згодні. Просто захищаємо свій власний правовий і політичний простір від зовнішніх втручань”, – підсумував народний обранець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент РФпідписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.У тексті указу наголошується, що таке рішення ухвалено президентом РФ «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», на підставі «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права», відповідно до статті 29 Федерального закону номер 62 від 31 травня 2002 року «Про громадянство РФ». Про це пише ВАР Народний депутатще в грудні 2018 року наголошував про аналогічний сценарій з видачею документів у анексованому Криму, де потім з тими ж паспортами люди пішли на так званий “референдум”. Про це політик писав в своєму блозі на 24tv.ua Нічого нового не вигадали з моменту анексії Криму. Так само напередодні видавали паспорти, які потім “пішли” на референдум.“Уявляєте, кого нам сьогодні наголосують у закордонних округах Росії люди з паспортами РФ на виборах і президента, і парламенту?! Це ще один елемент гібридної війни, в контексті “орусєнія” українців. В добровільно-примусовому порядку нашим громадянам, будуть “впарювати” громадянство і паспорти РФ. Але ми маємо вітати і всіляко сприяти людям, котрі в час збройної агресії прагнуть громадянства держави-агресора. Нехай краще вони будуть офіційно росіянами, ніж користаються перевагами українських паспортів і б’ють нас в спину на нашій землі”, – пише Лапін.“Нікому не слід заважати отримати російське громадянство, відмовляти їх, звертатись до совісті, спогадів, вдячності, ще чогось – нікого й ніколи не слід зупиняти. Їхнє рішення зменшує небезпечний тягар для нашого суспільства і заодно зменшує роботу для СБУ. Але лише в тому випадку, якщо депутати в найкоротші терміни подбають про нормативну базу: як допустимо і прийнятно виявляти наявність російського громадянства, в який спосіб це має підтверджуватись перед законом, що і в якому порядку робити далі, як вирішувати господарські суперечки з тепер вже іноземними громадянами”, – зауважив нардеп.В цьому контексті Лапін наголошує також на необхідності згуртуватися навколо законопроекту №9266, який позбавляє іноземців права обиратися і бути обраними на території України. Це стосується лише тих громадян, які присягнули на вірність іншій державі, отримали паспорт іншої держави, але ще в них залишився не анульований паспорт України. Дуже корисна для національної безпеки України ініціатива – лише слід забезпечити їй відповідний правовий супровід. Адже перш за все, громадянство – це відповідальність. Не стільки права, скільки обов’язки – як мінімум, поки країна протистоїть збройній навалі агресора.“У нашому законодавстві є дуже небезпечна прогалина: відсутність правових механізмів позбавлення громадянства і головне – виборчих прав осіб, що є громадянами інших держав. Або як мінімум – позбавлення виборчих прав громадян ворожих до України держав, котрі мають до нас територіальні претензії. Таких небагато, ми їх всі прекрасно знаємо, тому перелік буде коротким і вичерпним”, – наголошує парламентар.“Всі ми, на жаль, знайомі з практикою роботи більшості наших судів. Тому для таких випадків – формальне визнання власника російського паспорту більше не громадянином України – навряд чи варто в законі визначати обов’язковість судової процедури. Як мінімум до кінця окупації бодай найменшої латки нашої землі це має відбуватись за спрощеною процедурою: скажімо, достатньо наявності копії російського паспорту, засвідченої представником СБУ та поліції. Тоді вилучається український паспорт і на певний період надається тимчасова довідка – для залагодження питань з житлом, бізнесом, роботою, позиками тощо. Головне, щоб такі довідки не давали права на участь у виборах. Бо владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни”, – додав Лапін“Жодних конфліктів не має виникати: ми ж не викидатимемо особу в нікуди. Тепер людина має громадянство іншої держави – ми з цим беззаперечно згодні. Просто захищаємо свій власний правовий і політичний простір від зовнішніх втручань”, – підсумував народний обранець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію