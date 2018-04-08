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Михаїл привіз Благодатний вогонь у київський кафедральний собор. ФОТО

Михаїл привіз Благодатний вогонь у київський кафедральний собор. ФОТО
27 квітня 2019 року 0 21.00 до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору м. Києва прибув Благодатний вогонь, який нещодавно зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі і Блаженійший Патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ роздав його численним віруючим та паломникам з усього світу, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волиньської єпархії перебував на Святій Землі і отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духовенством храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва.

Нехай світло Благодатного вогню буде символізувати і свідчити про нашу тверду віру у Воскресіння Христове, яке є головним святом і подією в нашому житті.


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Теги: Благодатний вогонь, Михаїл
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Коментарі 1
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Міша! Красти вогонь це на гарно а ще й благодатний буде великий гріх! Розкажи людям як ти його взяв!
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