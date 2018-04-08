Михаїл привіз Благодатний вогонь у київський кафедральний собор. ФОТО





До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волиньської єпархії перебував на Святій Землі і отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духовенством храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва.



Нехай світло Благодатного вогню буде символізувати і свідчити про нашу тверду віру у Воскресіння Христове, яке є головним святом і подією в нашому житті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 квітня 2019 року 0 21.00 до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору м. Києва прибув Благодатний вогонь, який нещодавно зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі і Блаженійший Патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ роздав його численним віруючим та паломникам з усього світу, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волиньської єпархії перебував на Святій Землі і отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духовенством храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва.Нехай світло Благодатного вогню буде символізувати і свідчити про нашу тверду віру у Воскресіння Христове, яке є головним святом і подією в нашому житті.

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