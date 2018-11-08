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Нерозгадані таємниці і втрачені скарби: луцький фотограф показав родзинку міста

Нерозгадані таємниці і втрачені скарби: луцький фотограф показав родзинку міста
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини туристичної родзинки міста - замку Любарта.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Свято продовжується і у Вас є чудова нагода відвідати пречудову пам'ятку XIV cтоліття - замок Любарта, за мурами якого ще безліч нерозгаданих таємниць, підземних ходів і втрачених скарбів! Приходьте, може Вам відкриються...Особливо, якщо ви лучани..." - підписав світлини фотомитець.
Нерозгадані таємниці і втрачені скарби: луцький фотограф показав родзинку міста
Нерозгадані таємниці і втрачені скарби: луцький фотограф показав родзинку міста
Нерозгадані таємниці і втрачені скарби: луцький фотограф показав родзинку міста
Нерозгадані таємниці і втрачені скарби: луцький фотограф показав родзинку міста

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Теги: замок Любарта, Луцьк
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