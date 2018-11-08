Нерозгадані таємниці і втрачені скарби: луцький фотограф показав родзинку міста

Віктор Чухрай опублікував світлини туристичної родзинки міста - замку Любарта.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Свято продовжується і у Вас є чудова нагода відвідати пречудову пам'ятку XIV cтоліття - замок Любарта, за мурами якого ще безліч нерозгаданих таємниць, підземних ходів і втрачених скарбів! Приходьте, може Вам відкриються...Особливо, якщо ви лучани..." - підписав світлини фотомитець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографопублікував світлини туристичної родзинки міста - замку Любарта.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Свято продовжується і у Вас є чудова нагода відвідати пречудову пам'ятку XIV cтоліття - замок Любарта, за мурами якого ще безліч нерозгаданих таємниць, підземних ходів і втрачених скарбів! Приходьте, може Вам відкриються...Особливо, якщо ви лучани..." - підписав світлини фотомитець.

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