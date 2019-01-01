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Яблуку ніде впасти: пляж у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО

Яблуку ніде впасти: пляж у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО
Показали фото пляжу у Луцьку, зроблене у 1950-60 роках.

Світлину на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Здається пів Луцька прийшло на міський пляж, подібне пам'ятаю в 90-х. Можна в натовпі розгледіти парасольки. Цікаво, де саме в Луцьку знято фото? Час - 1950-1960-ті роки.

P.S. і моду тогочасну можна розгледіти на купальники і шорти за коліна", - прокоментувала фото вона.

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Теги: пляж, Луцьк, ретрофото
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Коментарі 3
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Нічого собі.
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гнали під дулами автоматів КГБ!
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води у кранах не було... прийшли помитися.
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