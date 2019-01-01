Яблуку ніде впасти: пляж у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:05
Показали фото пляжу у Луцьку, зроблене у 1950-60 роках.
Світлину на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Здається пів Луцька прийшло на міський пляж, подібне пам'ятаю в 90-х. Можна в натовпі розгледіти парасольки. Цікаво, де саме в Луцьку знято фото? Час - 1950-1960-ті роки.
P.S. і моду тогочасну можна розгледіти на купальники і шорти за коліна", - прокоментувала фото вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлину на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Здається пів Луцька прийшло на міський пляж, подібне пам'ятаю в 90-х. Можна в натовпі розгледіти парасольки. Цікаво, де саме в Луцьку знято фото? Час - 1950-1960-ті роки.
P.S. і моду тогочасну можна розгледіти на купальники і шорти за коліна", - прокоментувала фото вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Нічого собі.
гнали під дулами автоматів КГБ!
води у кранах не було... прийшли помитися.
Вибір редактора
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Весняний Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01
Яблуку ніде впасти: пляж у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:05
MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
У Луцьку автівка врізалась в паркан
Сьогодні, 12:38