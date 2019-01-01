Яблуку ніде впасти: пляж у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО

Показали фото пляжу у Луцьку, зроблене у 1950-60 роках.Світлину на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця"Здається пів Луцька прийшло на міський пляж, подібне пам'ятаю в 90-х. Можна в натовпі розгледіти парасольки. Цікаво, де саме в Луцьку знято фото? Час - 1950-1960-ті роки.P.S. і моду тогочасну можна розгледіти на купальники і шорти за коліна", - прокоментувала фото вона.