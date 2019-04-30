Порошенко зателефонував Зеленському з пропозицією. ВІДЕО

Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському скоординувати зусилля перед лицем російської агресії.



Чинний глава держави Петро Порошенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України, особисто зателефонувавши опоненту, - пишуть



Український лідер заявив, що суперництво між кандидатами у минулому. Тепер, за словами Порошенка, потрібно “продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію”.



Чинний президент заявив, що до кінця терміну своїх повноважень працюватиме над тим, щоб проти Росії посилили санкції через указ Володимира Путіна про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО.







Порошенко сподівається, що Зеленський на посту президента продовжить і завершить вирішення цієї проблеми.



Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля, – наголосив Порошенко.



Також глава держави повідомив про домовленість щодо зустрічі з Зеленським.

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