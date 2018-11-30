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З початку року волинські підприємства закупили більше 23000 тонн худоби та птиці

З початку року волинські підприємства закупили більше 23000 тонн худоби та птиці
На підприємства області, що займалися закупівлею та переробкою сільськогосподарських тварин, у січні-березні 2019 року від усіх категорій товаровиробників надійшло 23,4 тис. т худоби та птиці в живій масі, враховуючи власно вирощених сільськогосподарських тварин, давальницьку сировину та закупівлі як на території області, так і за її межами.

Загальний обсяг надходжень вищий, ніж у січні-березні 2018 року, на 3,0%,– про це інформує «Район».

Обсяги закупівель зросли на 22,0% і становили 1,8 тис. т. Купували сільськогосподарських тварин, головним чином, у підприємствах. За видами закуплених тварин 82,3% становили свині, 17,6% – велика рогата худоба.

Середня ціна закупівлі (з урахуванням надбавок (знижок) за якість продукції, але без накладних витрат, дотацій, податку на додану вартість) великої рогатої худоби від усіх категорій господарств становила 28004,7 грн за т, свиней – 33908,0 грн за т, що відповідно на 10,2% та 12,0% менше, ніж у січні-березні 2018 року.

На молокопереробні підприємства надійшло 9,5 тис. т молока, що на 14,6% менше, ніж торік. Основна частина молока заготовлялась в господарствах населення.

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Теги: Волинь, худоба, сільське господарство, промисловість
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